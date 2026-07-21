Facundo Medina, tras la final: "La decepción sigue muy presente"

Dolor, impotencia, decepción. Todo eso se refleja en cada futbolista de la Selección Argentina luego de la final perdida contra España en el Mundial 2026 . Pero, a la vez, está el convencimiento del deber cumplido, el haber luchado hasta el final. El lomense Facundo Medina dio muestras de todos esos sentimientos encontrados.

“Dos días han pasado desde la final, y las imágenes siguen dando vueltas en mi cabeza”, comenzó su descargo en su cuenta de Instagram el oriundo de Villa Fiorito , que reemplazó a Cristian Romero a los 70 minutos del partido final.

El “Negro”, apodo que reconoció que le puso Lionel Messi luego de su asistencia para el 1-0 parcial frente a Austria, se pronunció entre la alegría y la tristeza en un mismo combo de sensaciones: “Estoy inevitablemente dividido entre un inmenso sentimiento de gratitud hacia nuestro grupo, el cuerpo técnico y nuestra afición, y una profunda tristeza por haber estado tan cerca de cumplir nuestro sueño”.

La Selección Argentina hizo un Mundial 2026 inmenso desde lo anímico, paralizando corazones desde los mano a mano con Cabo Verde, Egipto, Suiza y el partidazo contra Inglaterra, que no pudo revalidarse ante España.

Facundo Medina consideró que “la decepción sigue muy presente, las noches son cortas, pero sinceramente creo que podemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado y de la actitud que mostramos hasta el último minuto”.

“Gracias de corazón a todos los que estuvieron con nosotros, por el cariño, por el apoyo y por hacernos sentir acompañados en cada momento”, finalizó.

El defensor lomense fue uno de los debutantes en un Mundial y tuvo cinco presencias. Su club, el Olympique de Marsella, acaba de desembolsar 18 millones de euros para quedarse con su ficha. Está en los planes de River -el club que lo formó, pero en el que no debutó oficialmente- en este mercado de pases. Pero, más allá de todo, tiene el consentimiento del deber cumplido.