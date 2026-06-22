martes 23 de junio de 2026
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22 de junio de 2026
Elogio del 10.

Lionel Messi, sobre el lomense Facundo Medina: "La dejó espectacular"

El capitán Lionel Messi volvió a dar un show en el Mundial y en el post partido habló de la asistencia del lomense Facundo Medina en el primer gol.

Lionel Messi elogió la asistencia del lomense Facundo Medina.&nbsp;

Lionel Messi elogió la asistencia del lomense Facundo Medina. 

El primer gol es el clásico gol de Leo en sus más de 20 años de carrera. En zona mixta, le recordaron que ya lo hizo mil veces y puntualizaron en uno muy especial: el tercero sobre la hora en un 3 - 2 del Barcelona sobre el Real Madrid, con pase del español ya retirado Jordi Alba. Hoy, el que se vistió de Jordi Alba fue el oriundo de Villa Fiorito.

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"¿El dedito en el festejo para quién fue? ¿Para Almada o para Medina?", le preguntó el cronista de TyC Sports. "Para Medina, ¡toda de él!", respondió el capitán de la Selección Argentina.

"El Negro", como lo mencionó Leo Messi y como se lo escuchó en la transmisión a Walter Samuel dándole indicaciones, fue reemplazado en la segunda etapa luego de un gran partido. La tarjeta amarilla lo condicionó y Lionel Scaloni prefirió no correr riesgos. El lomense ya había cumplido, con asistencia al 10 incluida.

El festejo tras la asistencia de Facundo Medina a Lionel Messi

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Lionel Messi festeja su primer gol, entre otros, con el lomense Facundo Medina.

Lionel Messi festeja su primer gol, entre otros, con el lomense Facundo Medina.

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