Lionel Messi, sobre el lomense Facundo Medina: "La dejó espectacular"

Lionel Messi elogió la asistencia del lomense Facundo Medina.

La Argentina no estaba cómoda en el primer tiempo, empataba sin goles y Austria se plantaba como un rival duro. Sin embargo, Lionel Messi volvió frotar la lámpara y abrió el marcador. ¿La asistencia? Del lomense Facundo Medina.

El primer gol es el clásico gol de Leo en sus más de 20 años de carrera. En zona mixta, le recordaron que ya lo hizo mil veces y puntualizaron en uno muy especial: el tercero sobre la hora en un 3 - 2 del Barcelona sobre el Real Madrid, con pase del español ya retirado Jordi Alba. Hoy, el que se vistió de Jordi Alba fue el oriundo de Villa Fiorito.

"Al Negro le digo: 'Tirala atrás, boludo, que siempre llego'. La dejó espectacular", comentó Lionel Messi en zona mixta tras otro enorme partido para el recuerdo en el que se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

"¿El dedito en el festejo para quién fue? ¿Para Almada o para Medina?", le preguntó el cronista de TyC Sports. "Para Medina, ¡toda de él!", respondió el capitán de la Selección Argentina.

"El Negro", como lo mencionó Leo Messi y como se lo escuchó en la transmisión a Walter Samuel dándole indicaciones, fue reemplazado en la segunda etapa luego de un gran partido. La tarjeta amarilla lo condicionó y Lionel Scaloni prefirió no correr riesgos. El lomense ya había cumplido, con asistencia al 10 incluida. El festejo tras la asistencia de Facundo Medina a Lionel Messi image Lionel Messi festeja su primer gol, entre otros, con el lomense Facundo Medina.

Compartí esta nota en redes sociales:







