Lionel Scaloni, rendido ante el capitán: "Ya no sé qué más decir de Messi"

Lionel Scaloni marcó que fue clave la charla en la pausa de hidratación.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , consideró que Austria fue “un rival duro” tras el triunfo por 2 a 0, aunque se mostró satisfecho por el desempeño del equipo y reveló: “Estamos contentos por haber clasificado”. También elogió a Lionel Messi que acaba de convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

“Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento”, expresó Scaloni sobre el duro partido que tuvo que afrontar ante los europeos.

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En conferencia de prensa desde Dallas, el entrenador tuvo una charla durante el descanso de hidratación que cambió el partido: “A los jugadores le dijimos que había cosas por mejorar, pacientes, moviendo la pelota. El rival no quería salir y no había que apresurarse. Cuando tuvimos lugar generamos situaciones de gol”.

“Cuando el equipo rival te ataca con mucha gente, tenés que defenderte. La lectura del partido es fácil, está claro que se puede hacer mejor, pero estamos bien y competimos. Alexis nos da juego de volante central, está bien físicamente. Nos aporta mucho y estamos contentos”, aseguró el DT sobre el mediocampista que tuvo un gran partido.

Habló de un Lionel Messi "comprometido"

2026_06_260622822-scaled (1) Lionel Messi, a punto de meter el segundo gol ante Austria.

Sin embargo, el DT se deshizo en elogios para Lionel Messi: “Aún cuando el equipo estaba sufriendo, Leo robó balones, estaba comprometido. Estar comprometido es por algo, y eso es lo que genera él. Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza”.

El entrenador estará atento al partido de esta medianoche entre Argelia y Jordania: “Veremos el resultado de esta noche y, si la situación lo permite, quiero darle minutos a todos los jugadores que podamos”.

Lionel Scaloni también destacó el apoyo de la gente, que nuevamente copó el estadio, esta vez en Dallas: “La gente se ilusiona con ver al equipo. Había muchas familias en el estadio. Si esos chicos que estaban se sienten identificados con el equipo es lo más importante de todo”.