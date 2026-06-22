La advertencia de Lionel Scaloni en la previa de Argentina ante Austria

A pocas horas del segundo compromiso mundialista de la Selección Argentina , Lionel Scaloni se sentó ante los medios de comunicación en Dallas para palpitar el cruce ante Austria. Lejos de la relajación tras el debut triunfal, el director técnico santafesino se mostró sumamente analítico.

En ese contexto, cuestionó aspectos logísticos del torneo que alteran el ritmo de los partidos y plantó bandera para proteger la intimidad y el foco de sus dirigidos.

Al evaluar las características del conjunto europeo, Lionel Scaloni remarcó que el planteo austríaco dista mucho de lo propuesto por Argelia en el estreno. "Austria es un equipo muy vertical, intenso y agresivo en la presión media", describió el DT.

Al haber sumado de a tres ambos seleccionados en la primera jornada, el entrenador vaticinó un escenario abierto y de constantes transiciones: "Va a ser un partido de ida y vuelta, muy entretenido para el público. En los Mundiales no hay partidos fáciles y la fase de grupos siempre es sumamente complicada".

La crítica de Lionel Scaloni al formato del Mundial 2026

Uno de los puntos donde Lionel Scaloni se mostró más tajante fue al referirse a las altas temperaturas y la implementación estricta de las pausas médicas para tomar agua. El técnico argumentó que esta dinámica atenta contra la continuidad del juego y favorece las estrategias de repliegue.

"Dividir el partido constantemente hace que parezca un formato de cuatro tiempos. Esto termina beneficiando al equipo teóricamente más débil porque le otorga rehidratación y descanso cuando el ritmo es alto", disparó. Además, confesó la dificultad de adaptación para los cuerpos técnicos: "Tener apenas tres minutos te obliga a cambiar estrategias sobre la marcha ayudados por la tecnología, algo que todavía resulta raro para nosotros".

Blindaje a Lionel Messi y guante blanco para Ancelotti

La conferencia inició con un momento de tensión cuando se le consultó al DT por una noticia falsa que circuló en redes sobre el fallecimiento del padre de Lionel Messi. Visiblemente molesto con el origen del rumor, Lionel Scaloni cortó de raíz cualquier especulación: "El plantel se encuentra excelente. Ante estas cosas, el grupo humano es el que siempre saca adelante los momentos buenos y los malos".

Por otra parte, minimizó con altura las recientes declaraciones de Carlo Ancelotti —actual seleccionador de Brasil—, quien había deslizado que Argentina maneja una intensidad física menor en comparación con otras potencias. "Lo tomo como un halago y una muestra de respeto por nuestro manejo del balón", replicó Scaloni, desactivando cualquier principio de polémica mediática.

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Equipo completo y la eterna duda adelante

La principal certeza positiva para la delegación nacional es que, por primera vez desde el inicio de la concentración, Lionel Scaloni dispone de los 26 futbolistas en óptimas condiciones físicas, tras el alta definitiva de Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico.

Aunque el entrenador prefirió no dar el once inicial, se prevé el ingreso de Nahuel Molina en el lateral derecho para aportar mayor proyección. En la ofensiva, la incógnita se mantiene bajo los parámetros habituales de su ciclo: la pulseada táctica y de características entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez para acompañar al capitán.

En consecuencia, el once de Argentina sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.