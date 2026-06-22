La Selección Argentina venció a Austria en un duro partido y se clasificó

Argentina superó una exigente prueba: Messi estelar
La Selección Argentina se clasificó a los 16avos. de final del Mundial 2026 tras superar a un duro escollo como Austria por 2-0. Con dos goles de Lionel Messi, la Scaloneta impuso condiciones y ahora solo pensará en el cierre del grupo J frente a Jordania, el próximo sábado.
Lionel Messi volvió a ser clave, pasando de la desazón por el penal errado a convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Argentina no brilló, pero supo recurrir a otros atributos para sostener el resultado que selló casi sobre el cierre del partido en Dallas.
Lionel Messi, máximo goleador de la historia de los Mundiales.
Con el partido en construcción llegó el penal sobre Lautaro Martínez, corroborado a instancias del VAR por parte del egipcio Amin Mohamed. Messi abrió el pie zurdo, pero el remate se le fue ancho. Virtud de Alexander Schlager que lo esperó hasta el final.
Por un lapso, el equipo sintió el impacto, el astro “10” tuvo otras dos oportunidades falladas por una tapada del arquero y un cruce certero de David Alaba. Pero, a los 38 minutos golazo con sello barcelonista: centro atrás del lomense Facundo Medina y definición a la carrera desde la medialuna para clavar la pelota lejos del alcance del portero austríaco.
La Selección Argentina se puso el overol
El complemento fue más de lucha, que se acrecentó a medida que pasaban los minutos y no se aseguraba la victoria. Austria llenó la cancha de grandotes en busca de un cabezazo salvador, del lado argentino los ingresos de Nicolás González -tuvo dos oportunidades- y Julián Álvarez le dieron vértigo desde la zona media hacia el área del seleccionado europeo.
Con el rival jugado, Lionel Messi sacó la contra, el arquero tapó ante Julián Álvarez, pero el rosarino amortiguó de taco el pase de Leandro Paredes y, tras rebote, anotó el segundo gol que aseguró la victoria y el pase a la siguiente fase de la Copa del Mundo.
Final del partido: triunfo de Argentina y clasificación
Con dos goles de Lionel Messi, que erró un penal, la Selección Argentina derrotó a Austria por 2-0 y avanzó a 16avos. de final del Mundial 2026.
Lionel Messi convirtió los cinco goles de la Selección Argentina en el Mundial.
¡¡¡GOL DE ARGENTINA!!!
A los 49 minutos. Letal contragolpe y tras varios rebotes Lionel Messi la metió entre varias piernas austríacas.
Susto en el final
La bajó de cabeza Danso y la pelota se perdió por el segundo palo.
Tuvo el segundo Argentina
Córner de Messi y anticipo de cabeza de Nico González que cruzó el arco.
Argentina no lo puede liquidar
Enganche de Nicolás González, que remató con la marca encima. Chance desperdiciada.
Minutos para Tagliafico y Paredes
El exBanfield Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes por el lomense Medina y De Paul.
Scaloni mueve el banco
Nicolás González y Julián Álvarez reemplazaron a Lautaro Martínez y Thiago Almada. Previamente Nicolás Otamendi suplantó a Cuti Romero.
En un ratito, Nicolás González estuvo cerca del gol.
Respondió el Dibu Martínez
El arquero argentino mostró seguridad frente a un tiro libre de Marcel Sabitzer.
Comenzó el segundo tiempo
La Selección Argentina buscará asegurar la victoria para llegar con aire al partido de cierre del grupo el próximo sábado ante Jordania.
Terminó el primer tiempo
La Selección Argentina derrota a Austria por 1-0 con un golazo de Lionel Messi, que había fallado un penal. Con este resultado parcial clasifica a los 16avos. de final del Mundial 2026.
Nahuel Molina recuperó la titularidad.
¡¡¡GOL DE ARGENTINA!!!
A los 38 minutos. La revancha de Lionel Messi, tras centro del lomense Facundo Medina, el "10" sacó un remate a la carrera imposible para Alexander Schlager.
En busca de la apertura
Tras un rebote corto del arquero, punteó Lionel Messi, pero llegó el cierre de David Alaba cuando la pelota tenía destino de red.
Argentina tuvo el primero
Lionel Messi casi tiene revancha, pero le quedó incómoda y tapó justo Alexander Schlager.
Remate desviado de Lionel Messi
A los ocho minutos. El capitán argentino ejecutó la pena máxima con un remate que se fue afuera sobre el palo izquierdo.
Penal para Argentina
A través del VAR, el egipcio sancionó la falta sobre Lautaro Martínez entre Xaver Schaler y Stefan Posch.
Ya juegan en el AT&T Stadium de Dallas
La Selección Argentina enfrenta a Austria por la 2º fecha del grupo J del Mundial 2026. Si gana clasifica automáticamente a los 16avos. de final. El lomense Facundo Medina vuelve a ser titular. Dirige el egipcio Amin Mohamed.
Los 11 de Argentina en Dallas.
A minutos del inicio
Lionel Messi, Emiliano Martínez y el resto del equipo realizan los movimientos precompetitivos antes de enfrentar a Austria.
Formaciones de Argentina y Austria
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba y Konrad Laimer; Nicolas Seiwald y Xaver Schlager; Romano Schmid, Paul Wanner y Marcel Sabitzer; Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.
Árbitro: Amin Mohamed (Egipto). Estadio: AT&T de Dallas.