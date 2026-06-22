La Selección Argentina venció a Austria en un duro partido y se clasificó

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Argentina superó una exigente prueba: Messi estelar

La Selección Argentina se clasificó a los 16avos. de final del Mundial 2026 tras superar a un duro escollo como Austria por 2-0. Con dos goles de Lionel Messi, la Scaloneta impuso condiciones y ahora solo pensará en el cierre del grupo J frente a Jordania, el próximo sábado.

Lionel Messi volvió a ser clave, pasando de la desazón por el penal errado a convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Argentina no brilló, pero supo recurrir a otros atributos para sostener el resultado que selló casi sobre el cierre del partido en Dallas.

Festejo Messi Lionel Messi, máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Con el partido en construcción llegó el penal sobre Lautaro Martínez, corroborado a instancias del VAR por parte del egipcio Amin Mohamed. Messi abrió el pie zurdo, pero el remate se le fue ancho. Virtud de Alexander Schlager que lo esperó hasta el final.

Por un lapso, el equipo sintió el impacto, el astro “10” tuvo otras dos oportunidades falladas por una tapada del arquero y un cruce certero de David Alaba. Pero, a los 38 minutos golazo con sello barcelonista: centro atrás del lomense Facundo Medina y definición a la carrera desde la medialuna para clavar la pelota lejos del alcance del portero austríaco.

La Selección Argentina se puso el overol

El complemento fue más de lucha, que se acrecentó a medida que pasaban los minutos y no se aseguraba la victoria. Austria llenó la cancha de grandotes en busca de un cabezazo salvador, del lado argentino los ingresos de Nicolás González -tuvo dos oportunidades- y Julián Álvarez le dieron vértigo desde la zona media hacia el área del seleccionado europeo.

Con el rival jugado, Lionel Messi sacó la contra, el arquero tapó ante Julián Álvarez, pero el rosarino amortiguó de taco el pase de Leandro Paredes y, tras rebote, anotó el segundo gol que aseguró la victoria y el pase a la siguiente fase de la Copa del Mundo.