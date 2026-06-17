miércoles 17 de junio de 2026
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17 de junio de 2026
Tajante.

¿Habrá séptimo Mundial para Leo Messi? "No, eso sí que no"

Después del partido soñado en el debut de la Selección Argentina, Lionel Messi fue claro sobre el próximo Mundial.

Lionel Messi dejó en claro su postura.

Lionel Messi dejó en claro su postura.

Con tres goles y un partido sobresaliente, Lionel Messi dejó en claro su vigencia y el rol determinante que tiene en la Selección Argentina. Gracias a sus tantos, la Albiceleste sacó adelante un duro partido ante Argelia y dejó un mensaje importante para lo que viene.

A días de cumplir 39 años, el astro rosarino volvió a demostrar que continúa en plenitud, con su talento intacto, y por eso algunos se ilusionan con que llegue al Mundial 2030, en el que Argentina será uno los organizadores junto a Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

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Messi llegaría a la próxima máxima cita con 42 años -y a días de cumplir 43- y más allá que por lo demostrado anoche en Kansas City podría jugar hasta el momento que quisiera, con sus palabras dejó en claro que en el Estados Unidos, México y Canadá disputará su última Copa del Mundo.

Los números de Lionel Messi en los Mundiales

El rosarino arrancó su camino mundialista con apenas 18 años en Alemania 2006 y ahora, con 38, transita su sexta Copa del Mundo, un récord que logró en conjunto con Guillermo Ochoa, de México, y Cristiano Ronaldo, de Portugal.

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Lionel Messi sac&oacute; adelante un duro partido contra Argelia.

Lionel Messi sacó adelante un duro partido contra Argelia.

Messi lleva 27 partidos repartidos en seis ediciones: jugó tres en su debut en Alemania 2006; cinco en Sudáfrica 2010; siete en Brasil 2014, donde Argentina perdió la final; cuatro en Rusia 2018; siete más en Qatar 2022 y suma uno en la edición de 2026.

Durante este recorrido, el rosarino convirtió 16 goles que le permitieron igualar el récord del alemán Miroslav Klose como el máximo anotador en Mundiales. Y ahora irá por más.

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