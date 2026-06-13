Estrenan el documental sobre la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

En el arranque del Mundial 2026 , Movistar Plus estrena “El Último Duelo”, un documental que repasa una de las rivalidades más emblemáticas de la historia del deporte y del fútbol, entre el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

La producción, que fue dirigida por el comunicador Iván Fanlo , está disponible con una duración de 56 minutos y una propuesta que combina imágenes de archivo, testimonios exclusivos y un recorrido por los momentos más importantes de las carreras de ambos futbolistas.

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A lo largo del documental, “El Último Duelo” reconstruye cómo la competencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se convirtió en un fenómeno global que trascendió las fronteras del fútbol.

Desde los éxitos del delantero portugués en el Manchester United hasta la irrupción del astro argentino en el FC Barcelona, la producción muestra cómo ambos elevaron su nivel competitivo durante más de una década mientras acumulaban títulos, récords y reconocimientos individuales.

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El documental también plantea una posibilidad que alimenta la ilusión de los aficionados: que el Mundial 2026 pueda ofrecer el último enfrentamiento entre las dos leyendas.

Con 41 años para Cristiano Ronaldo y 38 para Lionel Messi, ambos llegarán al torneo representando a Portugal y Argentina, respectivamente, con la posibilidad de cruzarse nuevamente en instancias decisivas de la competencia.

Para contextualizar el impacto de esta rivalidad, la producción incluye testimonios de reconocidas figuras del fútbol internacional como Jorge Valdano, Paulo Futre, Manuel Pellegrini, Mauricio Pochettino, Marc Bartra, Javier Tebas y Andoni Zubizarreta.