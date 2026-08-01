sábado 01 de agosto de 2026
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1 de agosto de 2026
En paz.

Cómo fue el acuerdo definitivo entre Flor Peña y Nico Occhiato

Se conocieron detalles de las negociaciones a las que arribaron Flor Peña y Nico Occhiato, el dueño del canal de streaming Luzu TV.

Acuerdo entre Flor Peña y Nico Occhiato.&nbsp;

Acuerdo entre Flor Peña y Nico Occhiato. 

El conflicto entre Flor Peña y Nicolás Occhiato, luego de la salida de la actriz de Luzu TV, parece que llegó a un acuerdo entre las dos partes y finalmente no se resolverá en un juicio, según lo revelaron en DDM en América TV.

El escándalo estalló cuando Flor Peña lanzó una fake news sobre la muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, y Nico Occhiato la despidió de inmediato de Luzu TV.

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En ese contexto, Guido Záffora reveló detalles del contrato que unía a Flor Peña con Luzu TV. Según explicó, la conductora percibía entre 8 y 9 millones de pesos mensuales y contaba con un beneficio adicional: dos PNT, más conocidos como “chivos” libres dentro de su programa.

De acuerdo con la información difundida por DDM, Flor Peña tenía derecho a comercializar dos espacios publicitarios propios dentro de su ciclo.

Según el panelista, el contrato original estaba previsto entre marzo y diciembre, pero la situación cambió después de la crisis que estalló en junio durante el Mundial.

Flor Peña no volverá a Luzu TV

Flor Peña no volvería a Luzu TV y tampoco haría juicio. Incluso señaló que Fernando Burlando intervino en el conflicto, aunque la conductora le habría dado instrucciones claras para no avanzar con una demanda.

La actriz dejaría de cobrar su salario mensual y también renunciaría a uno de los dos PNT que tenía asignados. A cambio, habría acordado conservar el cobro de uno de esos espacios publicitarios hasta fin de año.

Es decir, seguiría percibiendo ingresos vinculados a una de sus publicidades, pero resignando una parte importante de lo que originalmente establecía su contrato.

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