Las sensuales fotos de Pampita en sus vacaciones en Punta Cana

Pampita pasó unas increíbles vacaciones en Punta Cana.

En pocas palabras Pampita en Punta Cana: La modelo disfruta de sus vacaciones familiares en las paradisíacas playas.

La modelo disfruta de sus vacaciones familiares en las paradisíacas playas. Agenda laboral: Tras cubrir el Mundial 2026 y el éxito de su programa, se tomó un descanso.

Tras cubrir el Mundial 2026 y el éxito de su programa, se tomó un descanso. Experiencia VIP: Se hospeda en un sector exclusivo para familias en Punta Cana. Resumen generado por Thinkindot AI

Pampita le puso un alto a su agenda laboral y está disfrutando de unos días de descanso y vacaciones junto a sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio, y Anita en Punta Cana, uno de sus destinos favoritos de la modelo para viajar en familia.

Durante junio y julio, la modelo y conductora trabajó en la cobertura del Mundial 2026 y de la Selección Argentina, donde se llevó todas las miradas.

Pampita, en Punta Cana. Además, su programa “Lo de Pampita”, el ciclo de entrevistas íntimas que conduce, se convirtió en todo un éxito gracias a imperdibles “mano a mano” junto a reconocidas figuras.

Pampita, en modo vacaciones Luego de unas semanas intensas, Pampita decidió escapar de las bajas temperaturas que la encontraron en su regreso a Argentina y pasar unos días de descanso y momentos de relax junto a sus hijos desde el paraíso.

Pampita disfruta junto a sus hijos de unos días de descanso en Punta Cana desde el recientemente renovado Family Selection at Grand Palladium Select Bávaro, la propuesta VIP ideal para familias de Palladium Hotel Group que redefine la experiencia All Inclusive con servicios personalizados, espacios exclusivos y actividades para todas las edades.

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