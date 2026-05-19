Pampita sobre su reconciliación con Martín Pepa: "Hacemos malabares"

Pampita habló sobre su reconciliación con Martín Pepa y sobre cómo llevan adelante este romance a pesar de vivir en países distintos. La modelo eligió ser clara durante una entrevista con Infama, en América TV, pero también poner límites al revuelo mediático.

"No voy a dar más detalles de mi vida, porque se meten mucho, opinan mucho. Yo les di mi explicación. Soy re amable, paro, con temas que son míos. Y después dicen cosas feas. Y las familias detrás, entonces no, no me gusta lo que hacen. No lo digo por vos ni por tu programa, lo digo en general, no voy a decir por qué programas exactamente, pero re feo todo, la verdad", dijo Pampita .

El amor es más fuerte. Cómo fue la inesperada reconciliación de Pampita y Martín Pepa

Pampita también se refirió a la relación con Martín Pepa y dejó en claro que el amor sigue intacto: "Él es muy bueno y nos queremos mucho. Y las veces que nos hemos separado siempre ha sido en re buenos términos, no por terceros, con siempre mucho amor, cariño, como tiene que ser. Tenemos otros temas nuestros".

“A veces necesitamos pensar qué queremos o cómo lo logramos, cómo hacemos con nuestras dinámicas. Pero bueno, la verdad que doy lugar a que opinen y digan muchas cosas que no son. Así que voy a tratar, de ahora en más, de no decir nada de mi vida personal, sentimental. Y espero que así se metan menos", siguió.

Martín Pepa y Pampita. Martín Pepa y Pampita.

Pampita y su amor a distancia

Pampita reconoció las dificultades de mantener una relación en distintos países: "Siempre hubo amor, pero nos cuesta organizarnos. Vivimos en dos países distintos. Yo amo mi trabajo, él ama el suyo. Tenemos hijos, así que eso también hace que tengamos que estar en el país en el que vivimos".

La modelo aseguró que hacen todo lo posible para sostener la relación: "Hacemos malabares para que funcione y los vamos a hacer todas las veces que queramos nosotros, sin que se meta nadie".

Además, Pampita explicó que intenta mantener su relación lejos de la exposición mediática: "Esta relación yo la tengo lo más lejos de los medios posibles. En los viajes no publico nada, doy pocas declaraciones”.