jueves 14 de mayo de 2026
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14 de mayo de 2026
El amor es más fuerte.

Cómo fue la inesperada reconciliación de Pampita y Martín Pepa

Pampita se encargó de confirmar que se reconcilió con Martín Pepa y luego se conocieron más detalles sobre este culebrón mediático.

Martín Pepa y Pampita se reconciliaron.

Martín Pepa y Pampita se reconciliaron.

Pampita y Martín Pepa se reconciliaron unos pocos días después de haberse conocido la separación de la pareja, en medio de un tendal de rumores. Fue la propia modelo la que confirmó la noticia durante una entrevista y hasta contó algunas intimidades.

“Estoy bien, pasé unas semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien”, aseguró Pampita. Y agregó sobre este regreso a su romance con el polista: “Las cosas se calmaron, cuando hay amor todo se arregla”.

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"Mi vida va cambiando minunto a minuto es como una telenovela mexicana. En este minuto estoy muy bien, muy contenta. Se entiende igual la curiosidad del otro porque la gente porque me tienen cariño y me quieren ver contenta", reconoció Pampita.

Mientras que en Intrusos, en la pantalla de América TV, Alejandro Castelo dio detalles de la nueva oportunidad que se dieron Pampita y Martín Pepa.

El polista Martín Pepa acompañó este miércoles a Pampita a la grabación de su ciclo de entrevistas en Infobae causando una gran sorpresa en todos y se volvieron a mostrar juntos.

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Pampita y Martín Pepa, reconciliados.

Pampita y Martín Pepa, reconciliados.

"Está Pampita que llegó con Martín Pepa a hacer su ciclo de entrevistas, va a entrevistar a Agustina Cherri y a Nicolás Magaldi. La sorpresa es que llegó con Martín Pepa y ya está dada la reconciliación porque decidió mostrarse con él ante toda la gente de la redacción y el público que se encontraba en la puerta. Se ve que fue un impasse", indicó el periodista desde el móvil.

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