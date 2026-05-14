La inflación de abril fue de 2,6% y acumuló 32,4% en el último año

La inflación de abril fue de 2,6%. La electricidad y el transporte, clave de los aumentos.

La inflación de abril se desaceleró al 2,6% y acumuló una suba de 32,4% desde el mismo mes de 2025 , de acuerdo a la información que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y significa un alza del 12,3% en lo que va del año.

De esta manera, el costo de vida anotó una desaceleración por primera vez desde mayo de 2025 y cortó una tendencia alcista de diez meses consecutivos. Mayo del 2025 (1,5%) había sido la última vez que el IPC había retrocedido. De junio en adelante anotó una racha que llegó a superar el 3%: junio (1,6%), julio (1,9%), agosto (1,9%), septiembre (2,1%), octubre (2,3%), noviembre (2,5%), diciembre (2,8%), enero (2,9%), febrero (2,9%) y marzo (3,4%).

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En cuanto a las categorías, los precios regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento del transporte y la electricidad. Le siguió el IPC núcleo (2,3%), dada la suba en alquiler de la vivienda y gastos conexos y en restaurantes y comidas fuera del hogar; mientras que las estacionales se mantuvieron estables.

A pesar de haber anotado subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria, las caídas en los precios del turismo y de las frutas las compensaron.

Transporte quedó como la división con mayor aumento en abril (4,4%) atribuida al incremento en los combustibles. En ese sentido, YPF aumentó 1% los precios y prorrogó por 45 días más el congelamiento de precios. Desde que inició la guerra en Medio Oriente, se incrementaron más del 23% y estiman que todavía queda por trasladar una suba cercana al 15%.

Luego, queda seguida por Educación (4,2%) debido a los aumentos a los docentes, que son trasladados a las cuotas de los colegios privados, y detrás pero muy cerquito quedó el sector Comunicación (4,1%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1%).

La reacción de Milei a la cifra de inflación

El presidente Javier Milei celebró este jueves el dato de la baja de la inflación en abril que publicó el INDEC y afirmó: “Retornando a la normalidad”.

Y agregó: “A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”.

El mandatario se pronunció así en su cuenta de X minutos después de que se confirmara que la inflación de abril fue del 2,6 por ciento quebrando la racha alcista del índice.