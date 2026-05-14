Desguace de PAMI: el pedido desesperado de una vecina de Temperley

Desesperado pedido de ayuda de una vecina de Temperley.

Con una enfermedad poco frecuente, una operación cardíaca de altísimo riesgo y una situación económica límite, una vecina de Temperley lanzó un desesperado pedido de ayuda debido a las dificultades que atraviesa para acceder a los medicamentos que debería otorgarle PAMI.

Se trata de Valeria Silvina Segretti, de 51 años, quien contó que en 2015 fue sometida a una cirugía a corazón abierto en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce, en Florencio Varela, luego de que el Síndrome de Marfán afectara gravemente su salud cardíaca.

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“El 21 de abril de 2015 fui operada del corazón. Tenía un 1% de probabilidades de salir viva de la operación y lo logré”, relató Valeria al explicar el complejo cuadro que atraviesa desde hace más de una década. Se trata de una vecina que es traductora y profesora de inglés que en este momento no puede ejercer por su condición.

El Síndrome de Marfán es una enfermedad poco frecuente que afecta los tejidos conectivos del organismo y puede comprometer distintos órganos, entre ellos el corazón. Tras la intervención, la vecina quedó con un 80% de discapacidad y debió jubilarse anticipadamente, pasando a depender de PAMI para su atención médica y cobertura de medicamentos.

Sin embargo, denunció que actualmente no recibe cobertura total para la medicación que necesita de manera permanente.

“Se me está haciendo muy difícil comprar los medicamentos, ya que PAMI no me cubre al 100% y debo pagarlos con diferentes porcentajes”, expresó.

A la complicada situación sanitaria se sumó además un accidente doméstico que la dejó inmovilizada y postrada en cama. Según explicó, hoy tampoco cuenta con dinero suficiente para alimentos ni productos de higiene personal.

Frente a este panorama, Valeria decidió hacer público su caso y pedir colaboración solidaria a la comunidad. Quienes deseen ayudarla pueden hacerlo mediante transferencias al alias “EUGENIO.BARNIZ.TELAR”, correspondiente a una cuenta del Banco Patagonia a nombre de Valeria Silvina Segretti.