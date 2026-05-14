Buscan identificar al tercer implicado en el crimen de Miqueas Arizpe: ¿quién manejaba el auto?

La investigación por el crimen de Miqueas Arizpe sumó un nuevo eje en las últimas horas: los investigadores buscan identificar al tercer implicado que habría participado del ataque ocurrido el pasado 23 de febrero en Villa Centenario y que, ayudó a escapar a los asesinos en un Volkswagen Golf.

Tras la captura de los hermanos Cristian Gabriel Assat y Marcelo Ezequiel Assat -detenidos días atrás durante un allanamiento en Villa Fiorito- , la UFI 19 de Lomas de Zamora concentra ahora sus esfuerzos en determinar quién conducía el vehículo en el que huyeron los principales acusados, indicaron fuentes judiciales a La Unión .

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El análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante el procedimiento podría resultar clave para identificar al tercer sospechoso, que iba al volante del auto. El operativo contó con intervención del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina.

Durante las indagatorias, uno de los imputados negó haber participado del homicidio, mientras que el otro admitió haber estado presente en la escena, aunque aseguró que no tuvo intención de matar a la víctima. Ambos permanecen detenidos acusados de “homicidio agravado”.

Miqueas Arizpe Miqueas Arizpe, momentos antes del crimen.

Crimen de Miqueas Arizpe

El crimen ocurrió frente a un kiosco de Villa Centenario. Según la investigación, los atacantes descendieron del auto y agredieron a Arizpe a golpes y puñaladas sin mediar palabra, en lo que los investigadores consideran un ajuste de cuentas previamente planificado.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada por un vecino a la UPA de Fiorito, donde murió minutos después de ingresar. Entretanto, la Justicia intenta cerrar el círculo sobre el tercer ocupante del vehículo, pieza clave para esclarecer por completo el homicidio.