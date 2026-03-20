Seguirá detenido el vecino de Temperley acusado del crimen del almacenero mientras buscan al prófugo

El vecino de Temperley acusado del crimen del almacenero de San José asesinado el domingo pasado durante un intento de robo , seguirá detenido junto al otro sospechoso, mientras continúa la búsqueda del cómplice, que ya fue identíficado, pero está prófugo .

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el juez de garantías interviniente convalidó el pedido solicitado por la UFi 3 Descentralizada de Almirante Brown para que los dos sujetos apresados permanezcan tras las rejas por el delito de "robo calificado en poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y homicidio agravado criminis causae".

Investigación. La hipótesis oficial del crimen del almacenero que habría sido asesinado por un vecino de Temperley

Indagatoria. Se negó a declarar el detenido por el crimen de un almacenero en Almirante Brown

Además, según confiaron a este medio, en las últimas horas, efectivos de la policía bonaerense llevaron a cabo un allanamiento en Berazategui. Sin embargo, al momento de la llegada de los agentes, el fugitivo ya se había fugado.

Durante su indagatoria, los dos acusados detenidos hicieron uso de su derecho de negarse a declarar y obtaron por abstenerse de responder preguntas, por lo que no brindaron su versión de los hechos.

detenidos Los detenidos por el crimen del almacenero.

El crimen de Roberto Antonio Peralta ocurrió el domingo pasado a la noche en un negocio ubicado en el cruce de Santa Cruz y Frías. La víctima atendía su almacén, cuando dos ladrones armados ingresaron para asaltarlo. Uno de ellos le efectuó tres disparos. Enseguida salieron corriendo hacia la esquina, donde los esperaba una camioneta para escapar.

Los vecinos, alertados por el ruido de los disparos, fueron rápidamente a asistir a Roberto. El almacenero terminó siendo traslado al Hospital Oñativia, donde murió a causa de graves heridas en la pelvis y el abdomen.

Los detenidos por el crimen del almacenero

El primer detenido fue un sujeto identificado como Mario Alberto Cajal, con domicilio en Temperley y antecedentes por robo a mano armada en Quilmes y Avellaneda. Había estado preso y recuperó la libertad en 2021.

El otro es el presunto autor del disparo, llamado Adrián Eduardo Rodríguez, de 51 años, en El Peligro, una localidad del partido de La Plata sobre la autovía 2. También tiene antecedentes por estafa, por una causa en 2010.