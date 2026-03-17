Será juzgado el hombre que estuvo casi 10 años prófugo por el crimen de un vecino de Temperley

El hombre que estuvo 10 años prófugo por el crimen de Diego Litarowicz será juzgado por el hecho ocurrido en diciembre del 2016, cuando el vecino de Temperley se resistió a un intento de robo de una banda de delincuentes.

El imputado, identíficado como Germán Daniel Ruíz (31), fue detenido en diciembre del año pasado durante un operativo en Monte Chingolo, a pedido de la UFI 11 de Lomas de Zamora .

Triste aniversario. Un año del crimen del sargento Cancino en Budge: esperan la fecha del juicio

Frente al juez. Tres delincuentes van a juicio por el crimen de una anciana en Temperley

Su captura fue concretada luego de tareas encubiertas de la SUBDDI Lomas, que permitieron localizarlo en un Chevrolet Onix que siguieron hasta interceptarlo.

Recientemente, el Juzgado de Garantías interviniente confirmó la elevación a juicio por “homicidio agravado criminis causae y robo agravado por el uso de arma de fuego”. El expediente había quedado sin responsables condenados luego de que, en 2018, otro sospechoso fuera absuelto en un juicio oral.

FotoJet (19) El acusado por el crimen en Temperley fue detenido en Monte Chingolo.

El crimen del mecánico

Diego Jorge Litarowicz tenía 36 años y le decían “Rulo”. Era mecánico y trabajaba junto a su padre. El 12 de diciembre, delincuentes lo sorprendieron en la puerta de su vivienda, ubicada en La Calandria al 3000, y lo balearon.

La víctima recibió un impacto de bala en la pierna, y murió el 26 de mes por una infección. Le habían amputado la pierna, pero el cuadro evolucionó y los médicos no pudieron evitar su fallecimiento.

Los agresores escaparon del lugar. A pocos días del hecho, la Policía detuvo apuntado como el autor del homicidio, aunque desde el principio, la familia Litarowicz desestimó esta posibilidad. El mismo fue absuelto de la causa durante un juicio desarrollado en 2018, aunque lo condenaron por otro crimen.