Atrapan a un prófugo por el crimen del mecánico de Temperley

El prófugo detenido por el homicidio en Temperley .

Un hombre de 30 años que estaba prófugo hace nueve años, fue detenido en la localidad de Monte Chingolo , acusado de ser el autor del crimen de un mecánico asesinado durante un intento de robo ocurrido en frente de su casa de Temperley , en diciembre de 2016.

Se trata de un peligroso delincuente que era buscado por el asesinato de Jorge Diego Litarowicz , baleado por tratar de defender a su padre, a quien pretendían robarle la camioneta.

El sospechoso, identificado como Germán Daniel Ruiz , fue arrestado en Bolaños al 4500, entre Coronel Rondeau y Luis José de Chorroarín, en el marco de un operativo supervisado por la UFI 11 de Lomas de Zamora .

Su captura fue concretada luego de tareas encubiertas de la SUBDDI Lomas, que permitieron localizarlo en un Chevrolet Onix que siguieron hasta interceptarlo.

Se espera que el imputado apresado en las últimas horas, sea indagado como parte de la investigación, para que posteriormente se formalice su detención como principal acusado.

FotoJet (20) El detenido estaba prófugo por el crimen de Jorge Diego Litarowicz.

El crimen del mecánico

Diego Jorge Litarowicz tenía 36 años y le decían “Rulo”. Era mecánico y trabajaba junto a su padre. El 12 de diciembre, delincuentes lo sorprendieron en la puerta de su vivienda, ubicada en La Calandria al 3000, y lo balearon.

La víctima recibió un impacto de bala en la pierna, y murió el 26 de mes por una infección. Le habían amputado la pierna, pero el cuadro evolucionó y los médicos no pudieron evitar su fallecimiento.

Los agresores escaparon del lugar. A pocos días del hecho, la Policía detuvo apuntado como el autor del homicidio, aunque desde el principio, la familia Litarowicz desestimó esta posibilidad. El mismo fue absuelto de la causa durante un juicio desarrollado en 2018, aunque lo condenaron por otro crimen.