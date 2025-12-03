A cuatro meses del crimen del recolector de basura en Parque Barón, el acusado sigue prófugo

El crimen de Ignacio Cabrera , el recolector de basura atacado a puñaladas en Parque Barón , sigue impune a pesar de que pasaron más de cuatro meses del fallecimiento del joven y de que el autor del hecho fue identificado con nombre y apellido.

El hombre considerado el autor del asesinado, llamado Alejandro Ricardo Márquez , de 52 años, tiene pedido de detención vigente por el hecho ocurrido en julio pasado. Sin embargo, continúa prófugo .

En diálogo con La Unión , la familia de la víctima había manifestado su sospecha de que el asesino "andaba por el barrio" , pero esto habría sido descartado por las autoridades. Mientras tanto, su paradero sigue siendo un misterio para la Justicia.

Además, desde el entorno cercano de Cabrera, denunciaron amenazas y burlas por redes sociales , por medio de perfiles falsos de Facebook que habrían sido creados para acosarlos.

Ignacio Cabrera murió el día que era su cumpleaños. Ignacio Cabrera, el recolector de basura apuñalado en Parque Barón.

"Salió de diez la jugada, lo pasé a valores", se lee en un mensaje enviado a una persona cercana a las hermanas del fallecido. La conversación, plagada de insultos y burlas, fue compartida en redes sociales, para escrachar al presunto asesino y la impunidad con la que se manejaría en la clandestinidad.

A raíz de la falta de novedades sobre el lugar donde se mantendría oculto el homicida, comenzó a crecer la sospecha de que cuente con la ayuda de sus familiares para poder mantenerse oculto de las autoridades.

Crimen del recolector de basura

El jueves 10 de julio de este año, Ignacio Cabrera trabajaba como recolector de residuos. Al llegar al cruce de Madrid y Meléndez Valdez, se encontró con un hombre identificado como Alejandro Marquez. Según la denuncia, el sujeto lo saludó y luego lo apuñaló por la espalda.

Cabrera se derrumbó producto de las graves heridas, mientras que el agresor lo dejó tirado y escapó. El hombre de 36 años tuvo que ser hospitalizado, con serias lesiones en varios órganos vitales. Después de 12 días de agonía, Ignacio falleció.

El móvil del crimen de Ignacio Cabrera

El asesino habría actuado como venganza, por un conflicto previo entre ambos, que incluyó una pelea a trompadas que quedó filmada en un video.

"¿Te gusta hablar por Facebook?, a ver, decime las cosas en la cara ahora", le recrimina Cabrera al sujeto ahora prófugo de la Justicia. "Ya lo vamos a arreglar", parece contestarle el presunto homicida, una vez que se pone de pie, en tono amenazante.

La pelea que habría motivado la venganza del presunto autor del crimen de Ignacio Cabrera, el recolector de basura apuñalado en Parque Barón.

El violento episodio ocurrió durante una jineteada, y parece ser el antecedente más directo previo al asesinato. No obstante, se desconoce el origen de la enemistad.

El caso es investigado por la UFI 1 de Lomas de Zamora. El principio, la causa fue caratulada como "homicidio en grado de tentativa", pero al confirmarse el deceso, ahora el autor del hecho es buscado por el asesinato.