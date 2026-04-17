Emma Scliar, una atleta de Lomas de Zamora entre las mejores en triatlón.

La deportista de Lomas de Zamora Emma Scliar tuvo una destacada actuación en su presentación en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se desarrollan en Panamá, tras obtener el quinto puesto en la final de la prueba de triatlón de la rama femenina.

La atleta de Lomas, representante del equipo del Municipio , se midió ante las mejores del continente de su categoría y se posicionó entre las mejores, consiguiendo uno de sus mejores tiempos y siendo la mejor de la delegación argentina.

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Con un tiempo de 1 hora, 8 minutos y 12 segundos, la chica formada en el Parque de Lomas quedó a dos minutos de subirse al podio y eso es algo positivo para ella, teniendo en cuenta que es su primera experiencia en un evento de esta magnitud.

“En esta disciplina, lo importante son los resultados en base al tipo de competencia. Y éste es un gran Juego, que está dentro del calendario olímpico, por eso consideremos que el de hoy es el mejor resultado de su carrera. Ella es campeona nacional, subcampeona sudamericana, pero este quinto puesto en un gran juego es más importante. También hay que tener en cuenta que ella compite con rivales que son un año o dos años más grande. Por eso, es muy meritorio lo que logró”, remarcó Cristian Cáceres , su entrenador y coordinador de la escuela de triatlón del Municipio de Lomas .

scliar-lomas Emma, el talento de Lomas de Zamora, durante la competencia de hoy.

La prueba fue ganada por la ecuatoriana Manuela Ortega, que cronometró 1 hora, 6 minutos y 4 segundos y se quedó con el oro. Más abajo finalizaron la colombiana Catalina Moreno y la venezolana María Lourdes Peralta, quienes culminaron en la medalla de plata y de bronce, respectivamente.

Un talento formado en el Parque de Lomas

La representante local, que entrena todas las semanas en las instalaciones del parque, registró en Panamá una gran actuación. No sólo porque superó a rivales más grandes, que tienen más experiencia, sino porque no sintió el peso del debut en una competencia como los Juegos Suramericanos de la Juventud.

En esta carrera, compuesta por 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo, Emma Scliar logró marcar uno de sus mejores tiempos y esto le permitió terminar como la mejor argentina de la prueba y con un meritorio quinto lugar en una competencia que contó con 16 competidoras de alto nivel.

“Estamos muy contentos con el resultado que obtuvo Emma. Ahora el domingo, en la prueba mixta por equipos, volverá a competir y esperemos que el cierre de su participación sea de la mejor manera”, concluyó Cáceres.