Es de Lomas de Zamora, se destaca en triatlón y va por la gloria en Panamá

Lomas de Zamora es una fábrica de formar grandes deportistas y ahora cuenta con una de las promesas argentinas en triatlón . Ella se llama Emma Scliar , tiene 15 años y es uno de los talentos que representará al país en los Juegos Suramericanos de la Juventud .

La atleta local conoció la disciplina en el Parque de Lomas , allí dio sus primeros pasos y hoy es una destacadas del equipo de triatlón del Municipio , que es uno de los más importantes del país, con importantes resultados a nivel nacional como internacional.

Ema es campeona argentina y subcampeona sudamericana de su categoría y de a poco empieza hacer sonar su nombre en diferentes torneos importante. Ya compitió en un Iberoamericano y ahora tendrá su bautismo en un evento multideportivo como los Juegos Suramericanos de la Juventud , donde compiten los jóvenes talentos americanos de entre 14 y 16 años.

“Es la primera vez que tendrá una competencia de este nivel, pero está muy preparada y creo que tiene chances de terminar arriba. Ella va muy ilusionada con hacer un buen papel”, remarcó su papá, Leonardo Scliar, en diálogo con La Unión .

Emma es una de las dos representantes que tendrá Argentina en la rama femenina de triatlón, que es una competencia que reúne natación, running y ciclismo, y este viernes participará en la final individual, con la ilusión de hacer un buen papel y volver a su barrio con una medalla. El domingo, en tanto, competirá en la final mixta por equipo.

Emma Scliar, un talento de Lomas de Zamora

Emma, que es entrenada por Cristian Cáceres, el coordinador de la disciplina en Lomas, conoció este deporte en 2020, después de que se reiniciara la práctica deportiva en medio de la pandemia del Coronavirus, y toda su formación la hizo en la escuela del municipio.

EMA SCLIAR- TRIATLÓN LOMAS DE ZAMORA

En una disciplina que no para de crecer en el distrito, a tal punto que hoy Lomas cuenta con uno de los equipos más importantes del país en triatlón con más 70 deportistas, Ema es una de sus baluartes y hoy es un ejemplo a seguir para los demás atletas.

“Ella es la primera chica de la escuela de triatlón del municipio que llega a un evento de esta magnitud y eso para todos nosotros es muy importantes”, remarcó su papá, quien además es profesor de triatlón en Lomas.

Scliar se destaca en la parte de natación, ahí es donde mayor diferencia saca, pero también está en un buen nivel en lo que refiere a ciclismo y carrera a pie. Su mejor tiempo de es una 1 hora y 08 segundos, logrado en Santa Fe, y es lo que buscará repetir mañana en Panamá para soñar con alguna medalla.