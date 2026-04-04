Dos arqueros de Temperley estarán en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Después de la victoria en el clásico en Lomas de Zamora, Temperley sigue con las buenas noticias y en las últimas horas se confirmó la citación de dos de sus futbolistas a la Selección Argentina que representará al país en los próximos Juegos Suramericanos de la Juventud que se desarrollarán este mes en Panamá.

Los futbolistas en cuestión son los arqueros Joel Abregú y Joaquín Albornoz , ambos categoría 2009, quienes fueron elegidos por el entrenador Claudio Gugnali para integrar el combinado nacional sub-17 que representará a la Argentina en este evento multideportivo destinado para deportistas menores de 18 años.

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Estos dos arqueros formaron parte de varios mini-ciclos de entrenamientos de la Selección Argentina Sub-17 del Ascenso , todos realizados en el predio que la AFA tiene en Ezeiza, y ahora les llegó la citación oficial para representar al país en un torneo internacional.

Abregú, todavía con edad de sexta división, ya tuvo su estreno en Cuarta División, también integró el banco de suplentes de Reserva en varios partidos del año pasado y este año realizó su primera pretemporada con el plantel profesional, siendo el cuarto arquero del equipo de Nicolás Domingo.

abregu albornoz Las dos promesas de Temperley en la Selección Argentina.

Albornoz, por su parte, se destacó el año pasado en séptima división, también tuvo su estreno en Reserva de la mano de Gabriel Ostúa en el 2025 y este año realizó la pretemporada con el equipo de Reserva que dirige Guillermo De Lucca.

Un puesto que crece bien en Temperley

Ambos llevan varios años en el club y son el reflejo del buen trabajo que se viene realizado el Gasolero en el puesto de arquero hace varios años. Y hay varios nombres propios que lo reflejan a la perfección.

Por empezar, en el plantel profesional de Domingo, tres de los cuatro arqueros son de la cantera del club: Lisandro Morrone, Exequiel Quintana y Abregú. Y a ellos se les podría agregar Valentín Díaz, quien también tuvo paso por la Selección Argentina del Ascenso y hoy está a préstamo en Estrella del Sur. También se lo puede citar a Lautaro Maldonado, quien el año pasado ascendió con Midland a la Primera Nacional siendo la figura del equipo y hoy se encuentra en Instituto.