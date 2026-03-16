El estadio de Lanús será sede de un partido de la Selección Argentina Femenina

El estadio de Lanús, sede de la Liga de Naciones.

La Selección Argentina Femenina busca su lugar en la Copa del Mundo Brasil 2027 . Para lograr ese objetivo se encuentra participando de la Liga de Naciones . La Asociación del Fútbol Argentino , a través de sus canales oficiales informó que el estadio de Lanús será una de las sedes. lo que provocó gran repercusión en el Granate.

En efecto, el partido por la 7º fecha, contra Colombia, se celebrará en el estadio Néstor Díaz Pérez , más conocido como la Fortaleza . La fecha será el sábado 18 de abril, desde las 19.30.

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De esta manera, para Lanús será el puntapié inicial para futuras competiciones femeninas de carácter internacional y un reconocimiento a la infraestructura del club para recibir y organizar este tipo de eventos Conmebol.

El buen presente de la institución con el plantel masculino de Mauricio Pellegrino , campeón de la Copa Sudamericana , Recopa Sudamericana y próximo a participar en la Copa Libertadores , fortaleció el vínculo con la casa madre del fútbol sudamericano e hizo posible este oportunidad única para el femenino.

La Fortaleza se prepara para vivir una jornada especial, recibiendo a los miles de seguidores de un fútbol femenino en pleno crecimiento, disfrutando a la vez de ver a la Selección Argentina enfrentando a su similar de Colombia.

Selección Argentina Femenina La Selección Argentina Femenina goleó en cancha de Banfield a Bolivia.

El Granate sigue los pasos de Banfield

El pasado 2 de diciembre, por la 4º fecha, Argentina goleó a Bolivia por 8-0. El partido se jugó en el estadio Florencio Sola, de Banfield, que contaba con el antecedente de haber recibido a la Copa Libertadores Femenina, jugándose partidos de fase de grupos e instancias finales en Peña y Arenales.

En esa ocasión fue un festival de goles a cargo de Paulina Gramaglia -2-, Florencia Bonsegundo -2-, Kishi Núñez -2-, Aldana Cometti y Francisca Altgelt.

El camino de la Selección Argentina al Mundial

Sin la presencia de Brasil, por ser el organizador del Mundial, Argentina (7 puntos) marcha escolta de Venezuela (8). La Vinotinto tiene un partido más, ya que la Albiceleste quedó libre en la 3º jornada.

El equipo de Germán Portanova debutó venciendo a Paraguay por 3-1 en el estadio Diego Armando Maradona, de Argentinos Juniors; luego empató con Uruguay 2-2 en el estadio Centenario y el mencionado 8-0 a Bolivia.

Por la 5º fecha, Argentina visitará a Chile (10 de abril), en Valparaíso, y a Venezuela (14 de abril), en Cabudare. Posteriormente recibirá a Colombia (18 de abril), en el estadio de Lanús. Dos seleccionados clasificarán directo al Mundial de Brasil 2027, mientras que otros dos irán al repechaje.