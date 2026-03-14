Nahuel Losada, tras el triunfazo de Lanús: "Teníamos que acomodarnos en el torneo"

Lanús pegó en el momento justo, en una de las pocas situaciones que generó y fue inteligente para sostener esa ventaja hasta el final para abrazarse a un triunfo necesario luego de cinco fechas. El Granate se hizo fuerte en UNO y Nahuel Losada valoró volver a ser ese equipo con hambre de gloria que lo hizo campeón continental.

Tres pardas y dos caídas acumulaba el equipo de Mauricio Pellegrino , que sabía de antemano que Estudiantes de La Plata no era un rival sencillo, pero la necesidad de ganar era una obligación.

Por eso, Nahuel Losada remarcó la importancia de volver a posicionarse en la tabla de la Zona A de la Liga Profesional . “Teníamos que acomodarnos en el torneo, eso era lo principal. No estábamos bien en el campeonato., tuvimos un traspié, no encontrábamos la victoria y nos hacían muchos goles”, señaló.

Las semanas de finales de la Recopa Sudamericana fueron mentalmente desgastantes para el plantel Granate . Ahí se notó un bajón emocional y anímico, que se profundizó con la goleada sufrida ante Boca (0-3) en la Fortaleza de Cabrero y Guidi . “Con la jerarquía que tenemos, hay que generar más ocasiones”, resaltó el arquero, una de las figuras, que volvió a tener la valla en cero.

Sobre el desarrollo del partido, el oriundo de Berisso destacó la solidez defensiva y lo contundente que fueron en el área de enfrente. “Defendimos muy bien, cada uno de sus centros (de los muchos que lanzó Estudiantes) fue bien neutralizado. Tuvimos una dentro del área y la mandamos a guardar, así jugamos nosotros, tenemos esa característica. Por eso nos llevamos la victoria”, dijo.

Expectantes a la Copa Libertadores

El próximo desafío de Lanús será Newell’s, del exDT Frank Kudelka, que marcha en el último lugar. Será el martes 17, desde las 19, en la Fortaleza. Dos días después, en Luque, Paraguay, se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Tenemos muchos compromisos. Obviamente que vamos a estar pendientes del sorteo, pero primero vamos a jugar una final el martes contra Newell´s porque queremos meternos entre los ocho primeros del grupo”, afirmó Losada. Con el triunfo en La Plata, Lanús se ubicó en la 10º posición con 12 puntos.

Para el sorteo del máximo torneo continental, Lanús integra el bombo 2. Le tocará un cabeza de serie -a excepción de Boca- y dos rivales de igual o menor jerarquía. De todos modos, frente a los poderosos brasileros dio muestras que pudo estar a la altura.