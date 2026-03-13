sábado 14 de marzo de 2026
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13 de marzo de 2026
en vivo Volvió a sonreír.

Lanús fue contundente y celebró tres puntos valiosos ante Estudiantes

El Granate golpeó en el momento justo y le ganó por 1-0 al Pincha en el cierre de la fecha 10 del Torneo Apertura, gracias al gol de Dylan Aquino.

Dylan Aquino le dio un valioso triunfo a Lanús en La Plata.

Dylan Aquino le dio un valioso triunfo a Lanús en La Plata.

Dylan Aquino le dio un valioso triunfo a Lanús en La Plata.

Dylan Aquino le dio un valioso triunfo a Lanús en La Plata.

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Lanús, letal y contundente: así le ganó a Estudiantes

Lanús golpeó en el momento justo, en su primer ataque serio del partido, y se quedó con una valiosa victoria ante Estudiantes de La Plata, en el cierre de la fecha 10 del Torneo Apertura. De esta manera, con un partido menos, se prende en la pelea arriba por un lugar en los playoffs.

El gol de Dylan Aquino, a los 30 minutos del complemento, fue determinante en el desarrollo del encuentro y significó un golpe del que el Pincha no se pudo acomodar, tras un desarrollo parejo y con pocas emociones en las áreas. Y con la ventaja, el equipo de Mauricio Pellegrino justificó la victoria con autoridad y buen juego.

Una de claves del triunfo estuvo en el ingreso del juvenil delantero, quien reemplazó a Walter Bou a los 22 minutos del segundo tiempo, y a partir de ahí mejoró el andar del equipo granate y le dio más peso ofensivo, en un partido en el que no había puesto en peligro la valla de Fernando Muslera.

Así, con este triunfo, Lanús rompió una racha de cinco partidos sin poder ganar en el torneo local, con tres empates y dos derrotas, y volvió a meterse en la conversación de arriba, con el objetivo de conseguir un lugar en los playoffs. Hoy, con 12 puntos y un encuentro pendiente ante Argentinos, escaló al puesto 10 y se ilusiona con dar pelea tras salir campeón de la Recopa Sudamericana.

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¡Final del partido!

Con gol de Dylan Aquino, Lanús le ganó por 1-0 a Estudiantes de La Plata, de visitante, en el cierre de la fecha 10 del Torneo Apertura.

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46' ST. Fue amonestado Adolfo Gaich en el local.

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42' ST. Fue amonestado Eros Mancuso en Estudiantes.

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40'ST. Se juegan los minutos finales en el Estadio UNO.

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Dylan, otra vez cerca del gol

El juvenil granate armó una jugada de izquierda hacia el centro y probó con un remate esquinado que forzó una buena respuesta de Muslera.

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¡GOL DE LANÚS!

De contragolpe, y en su primera aproximación al arco de Muslera, Dylan Aquino rompió el cero con una buena definición dentro del área, tras un centro de Eduardo Salvio.

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Otra vez, Losada salvó a Lanús

Estudiantes sacó a relucir una de sus fortaleza y estuvo cerca del gol. Tras un tiro de esquina, Santiago Núñez ganó la posición y sacó un violento remate esquinado que el "1" granate desvió con una gran respuesta.

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¡Arrancó el segundo tiempo!

Lanús y Estudiantes juegan el complemento en el Estadio UNO.

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¡Final del primer tiempo!

Lanús y Estudiantes no se sacaron diferencias en los primeros 45 minutos y se fueron al descanso con un empate sin goles.

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Lanús y Estudiantes no se lastimaron a lo largo del primer tiempo.

Lanús y Estudiantes no se lastimaron a lo largo del primer tiempo.

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44' PT. Fue amonestado Carlos Izquierdoz, el primero del partido.

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Otra buena respuesta del "1" de Lanús

Cetré encontró libertad por la banda izquierda y se generó una chance gol, con un remate al primer palo contralado por el ex Belgrano.

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Estudiantes se acercó al arco de Nahuel Losada

Con un remate de media distancia, Piovi probó al arquero granate, que se mostró firme y desvió a un costado el violento remate del mediocampista.

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Los primeros minutos, sin diferencias

El Granate y el Pincha no se sacan ventajas y le dan forma a un trámite parejo, tras los primeros 20 minutos del encuentro.

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Arrancó el encuentro en el Estadio UNO

Lanús, que viene de perder con Boca Juniors, ya juega con Estudiantes de La Plata, en el cierre de la fecha 10 del Torneo Apertura.

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Formaciones confirmadas de Estudiantes - Lanús

Estudiantes: Fernando Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Tobio Burgos, Tiago Palacios, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Bruno Cabrera, Ramiro Carrera; y Walter Bou.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: José Carreras

Estadio: Jorge Luis Hirschi

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