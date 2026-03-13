Lanús fue contundente y celebró tres puntos valiosos ante Estudiantes

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Lanús, letal y contundente: así le ganó a Estudiantes

Lanús golpeó en el momento justo, en su primer ataque serio del partido, y se quedó con una valiosa victoria ante Estudiantes de La Plata, en el cierre de la fecha 10 del Torneo Apertura. De esta manera, con un partido menos, se prende en la pelea arriba por un lugar en los playoffs.

El gol de Dylan Aquino, a los 30 minutos del complemento, fue determinante en el desarrollo del encuentro y significó un golpe del que el Pincha no se pudo acomodar, tras un desarrollo parejo y con pocas emociones en las áreas. Y con la ventaja, el equipo de Mauricio Pellegrino justificó la victoria con autoridad y buen juego.

Una de claves del triunfo estuvo en el ingreso del juvenil delantero, quien reemplazó a Walter Bou a los 22 minutos del segundo tiempo, y a partir de ahí mejoró el andar del equipo granate y le dio más peso ofensivo, en un partido en el que no había puesto en peligro la valla de Fernando Muslera.

Así, con este triunfo, Lanús rompió una racha de cinco partidos sin poder ganar en el torneo local, con tres empates y dos derrotas, y volvió a meterse en la conversación de arriba, con el objetivo de conseguir un lugar en los playoffs. Hoy, con 12 puntos y un encuentro pendiente ante Argentinos, escaló al puesto 10 y se ilusiona con dar pelea tras salir campeón de la Recopa Sudamericana.