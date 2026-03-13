Lanús, a la expectativa: así quedaron definidos los bombos de la Copa Libertadores

Lanús aguarda por lo que será el sorteo de la Copa Libertadores de América 2026 , en la cual el Granate volverá a la competencia tras 9 años de ausencia. Con lo repechajes ya disputados, ya quedaron conformados los bombos a la espera de cómo quedarán distribuidos los equipos en las diferentes zonas del torneo continental.

Con la victoria de Independiente Medellín por 2 a 1 ante Juventud de Las Piedras se definió la fase 3 de la Copa Libertadores y se conocieron los últimos clasificados a la fase de grupos y, en consecuencia, los bombos para el sorteo que se realizará el 19 de marzo en Luque, Paraguay.

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En la última ronda previa a la fase de grupos de la Copa Libertadores , se definieron los últimos 4 clasificados que avanzaron a la etapa principal del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Barcelona de Ecuador logró la clasificación tras vencer 1-0 a Botafogo de Brasil y cerrar la serie con un global de 2-1 a su favor.

Por su parte, Deportes Tolima de Colombia se hizo fuerte como local y derrotó 2-0 a O’Higgins de Chile, resultado que le permitió revertir la serie y avanzar con un global de 2-1.

En otra de las llaves, Sporting Cristal de Perú aseguró su lugar en la fase de grupos tras superar a Carabobo de Venezuela en una serie muy disputada que se definió en la tanda de penales, donde el conjunto peruano se impuso.

Finalmente, Independiente Medellín de Colombia derrotó 2-1 a Juventud de Las Piedras de Uruguay y selló su clasificación con un marcador global de 3-2.

De esta manera, los cuatro equipos se suman a los clubes ya clasificados para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, etapa en la que continuará el camino hacia la Gloria Eterna.

Por su parte, los conjuntos eliminados en esta instancia tendrán continuidad internacional al ingresar a la Copa Sudamericana.

Con todos los clasificados confirmados, ahora la atención se traslada al sorteo de la fase de grupos, la cual se realizará el 19 de marzo en Luque, Paraguay, desde las 20. Allí se definirán los ocho grupos del torneo que comenzará a disputarse el 7 de abril, dando inicio a una nueva edición del campeonato más prestigioso del fútbol sudamericano.

Embed ¡Los 32 equipos que jugarán la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/wjhcHX2GyD — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 13, 2026

Cómo quedaron los bombos de la Copa Libertadores

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional (Uruguay), Liga de Quito, Fluminense, Independiente del Valle.

Bombo 2: Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro, Universitario.

Bombo 3: Junior, Universidad de Chile, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo, Deportivo La Guaira, Cusco.

Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona (Ecuador), Sporting Cristal, Deportes Tolima, Independiente Medellín.

De esta manera, Lanús espera con ansias el sorteo de la Copa Libertadores. Luego de obtener la Copa Sudamericana y la Recopa, será el tercer torneo internacional que disputará bajo la conducción técnica de Mauricio Pellegrino y volverá a la competencia tras 9 años de ausencia. La última vez que la disputó fue en el 2017, cuando perdió la final recordada ante Gremio y se quedó con el subcampeonato. Ahora, irá por la revancha.