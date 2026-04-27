Los Andes ganó tres partidos al hilo como visitante después de casi 10 años

El mayor déficit de Los Andes en 2025 fue la escasa cantidad de puntos que cosechó como visitante. Apenas ocho, con el agravante de una sola victoria fuera del estadio Eduardo Gallardón . Esa magra cosecha no le permitió al Milrayitas haber podido alcanzar un lugar en el Torneo Reducido.

Leonardo Lemos , el entrenador, siempre lo tuvo muy en claro y uno de los objetivos era mejorar ese ítem. Hoy, se dio vuelta la taba. Sobre cuatro juegos a domicilio de sus rivales, encadenó tres triunfos consecutivos (Ferro Carril Oeste, Acassuso y San Miguel), tras el empate inicial (Ciudad de Bolívar).

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No es habitual en el ascenso establecer un registro de tres o más partidos ganados como visitante. En el caso de Los Andes , esta racha igualó la conseguida por Marcelo Barrera al mando del equipo, casi 10 años después.

Según datos del periodista e historia de Los Andes, Nicolás Sansivero, no ocurría desde las últimas dos visitas en la temporada 2016 y la primera en 2016/17.

Esos triunfos fueron ante Ferro Carril Oeste 2-0 (Sergio Sosa y Marcelo Scatolaro) y Nueva Chicago 1-0 (Tomás Paschetta, en contra), ambas por el Torneo Transición de la Primera B Nacional; y Douglas Haig de Pergamino 1-0 (Matías Linas), por la Primera B Nacional 2016/17. Como en la presente temporada, no recibió goles en contra. Atlético Paraná fue el equipo que le puso freno a la seguidilla con un 2-0.

Cinco al hilo para el Milrayitas

Pero, en una misma temporada, lo hizo luego de más de 11 años, bajo la dirección técnica de Fabián Nardozza, en el Torneo Transición 2014 de Primera B, que lo consagró campeón ascendiendo a la segunda categoría.

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La racha arrancó frente a Platense 2-0 (Maximiliano García y Ricardo Vera), y continuó contra UAI Urquiza 2-0 (Alejandro Noriega -p- y Damián Luna); Villa San Carlos 2-1 (Maximiliano García y Fernando Lorefice); Deportivo Armenio 2-0 (Diego Galeano y Mauro Pajón) y Almagro 1-0 (Alejandro Noriega). Se cortó en el empate 1-1 (Juan Pablo Segovia), ante Comunicaciones.

El próximo desafío de Los Andes para estirar la serie será frente a Deportivo Morón, hoy único puntero de la zona A de la Primera Nacional, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, a jugarse el sábado 9 de mayo, desde las 15.