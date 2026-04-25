Los Andes le ganó a San Miguel y se anima a soñar en la Primera Nacional

Los Andes sumó otro triunfo de visitante y quiere soñar en grande
El año pasado, Los Andes ganó un partido de visitante en la temporada. Y ahora, en el 2026, suma tres de manera consecutiva. Con esto, el equipo de Leonardo Lemos se anima soñar, y más luego de ganarle por 2 a 0 a San Miguel, en Los Polvorines, donde el local perdió un partido desde octubre del 2024.
En el estadio Malvinas Argentinas, el Milrayitas tuvo su primera prueba de fuego de la temporada. Y la superó con autoridad, marcando en los momentos claves del partido. El primero llegó a los 14 minutos del primer tiempo con un golazo de volea de Mauricio Asenjo, que conectó de volea -y como venía- un centro desde la derecha y fusiló a Leandro Lungarzo, mientras que el segundo llegó a los 15' del complemento por intermedio de Julián Navas, quien jugó con una venda en el codo tras sufrir una lesión y en esa jugada tuvo su premio.
Esta contundencia que mostró el elenco de Lomas de Zamora fue determinante porque, además, mostró mucha firmeza en el fondo. El equipo construyó un muro cerca de Sebastián López y el Trueno Verde no lo pudo derribar. En el comienzo pudo convertir por un cabezazo de Bruno Nasta, pero López respondió bárbaro, y más tarde contó con la suerte de su lado ante un tiro libre también de Nasta que se estrelló en el travesaño.
Sin embargo, con el paso de los minutos, San Miguel perdió claridad y abusó de los centros, especialmente en el complemento, y ahí crecieron las figuras de Julián Rodríguez Vuotto y Daniel Franco, que sacaron todo lo que caía en el área.
Así, sustentado nuevamente en otro buen trabajo colectivo, Los Andes le ganó bien a San Miguel y llegó a las 16 unidades para escalar momentáneamente al tercer puesto de la zona A. En la próxima fecha, recibirá a Colón de Santa Fe, en lo que será interesante prueba para darle forma a su ilusión.
¡Final del partido: GANÓ LOS ANDES!
Fue por 2 a 0 en el estadio Malvinas Argentina, donde el equipo de Gustavo Coleoni había perdido un sólo partido desde octubre del 2024.
Mauricio Asenjo, con un golazo, abrió el camino del triunfo.
Minutos finales en Los Polvorines
40' ST. Los Andes aguanta la ventaja ante la envestida de San Miguel, que no tiene claridad en ataque y no logra romper el cerrojo defensivo del conjunto de Lomas.
¡GOL DE LOS ANDES!
15' ST. El equipo de Leonardo Lemos lastimó en el juego aéreo. Preciso centro de Peter Grance, cabezazo en el travesaño de Julián Navas y en el rebote el ex Patronato marca el 2 a 0.
"Julián Navas"Por el gol del jugador de Los Andes ante San Miguel. pic.twitter.com/BNsUYlOUAK— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 25, 2026
Otra chance para el Trueno Verde
7' ST. Una buena jugada por izquierda terminó con un centro atrás para Almeida, que tardó en definir y cuando lo hizo, su remató amortiguó en Julián Navas, pero igualmente besó el palo.
¡Comenzó el segundo tiempo!
0' ST. Los Andes y San Miguel ya disputan los últimos 45 minutos de este partido válido por la fecha 11 de la Primera Nacional.
¡Final del primer tiempo!
45' ST. Los Andes le gana por 1 a 0 a San Miguel gracias a un gol de Mauricio Asenjo, a las 14 minutos.
Se volvió a salvar Los Andes
24' PT. Un violento tiro libre de Bruno Nasta, tras una falta de Asenjo, se estrelló en el travesaño, en la segunda jugada clara del local en el partido.
¡GOL DE LOS ANDES!
14' PT. No fue un gol, fue un golazo. Mauricio Asenjo recibió un centro desde la derecha de Matías González y de volea, como venía, fusiló a Lungarzo para el 1 a 0 de Los Andes.
"Mauricio Asenjo"Por el golazo del jugador de Los Andes ante San Miguel. pic.twitter.com/MRub8GhmWT— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 25, 2026
San Miguel tuvo la primera
4' PT. Bruno Nasta, de cabeza, obligó una gran respuesta de Sebastián López para mantener el cero en el arco de Los Andes.
¡Arrancó el partido en Los Polvorines!
0' PT. Los Andes y San Miguel ya juegan por la fecha 11 de la Primera Nacional.
San Miguel vs Los Andes: formaciones confirmadas
San Miguel: Juan Lungarzo; Lucio Pérez, Franco Aguirre, Kevin Ceceri, Alexis Cruz; Máximo Oses, Leandro Desábato, Iván Ramírez, Daniel Juárez; Jorge Ferrero y Bruno Nasta.
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro; Camilo Viganoni y Mauricio Asenjo.
Arbitro: Juan Ignacio Nebietti.