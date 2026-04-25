Los Andes le ganó a San Miguel y se anima a soñar en la Primera Nacional

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Los Andes sumó otro triunfo de visitante y quiere soñar en grande

El año pasado, Los Andes ganó un partido de visitante en la temporada. Y ahora, en el 2026, suma tres de manera consecutiva. Con esto, el equipo de Leonardo Lemos se anima soñar, y más luego de ganarle por 2 a 0 a San Miguel, en Los Polvorines, donde el local perdió un partido desde octubre del 2024.

En el estadio Malvinas Argentinas, el Milrayitas tuvo su primera prueba de fuego de la temporada. Y la superó con autoridad, marcando en los momentos claves del partido. El primero llegó a los 14 minutos del primer tiempo con un golazo de volea de Mauricio Asenjo, que conectó de volea -y como venía- un centro desde la derecha y fusiló a Leandro Lungarzo, mientras que el segundo llegó a los 15' del complemento por intermedio de Julián Navas, quien jugó con una venda en el codo tras sufrir una lesión y en esa jugada tuvo su premio.

Esta contundencia que mostró el elenco de Lomas de Zamora fue determinante porque, además, mostró mucha firmeza en el fondo. El equipo construyó un muro cerca de Sebastián López y el Trueno Verde no lo pudo derribar. En el comienzo pudo convertir por un cabezazo de Bruno Nasta, pero López respondió bárbaro, y más tarde contó con la suerte de su lado ante un tiro libre también de Nasta que se estrelló en el travesaño.

Sin embargo, con el paso de los minutos, San Miguel perdió claridad y abusó de los centros, especialmente en el complemento, y ahí crecieron las figuras de Julián Rodríguez Vuotto y Daniel Franco, que sacaron todo lo que caía en el área.

Así, sustentado nuevamente en otro buen trabajo colectivo, Los Andes le ganó bien a San Miguel y llegó a las 16 unidades para escalar momentáneamente al tercer puesto de la zona A. En la próxima fecha, recibirá a Colón de Santa Fe, en lo que será interesante prueba para darle forma a su ilusión.