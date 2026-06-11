La bronca del papá de Fernando Pastorizzo con Olga por la entrevista a Nahir Galarza

Se reavivó la polémica por el crimen de Fernando Pastorizzo luego de que Nati Jota y Paulo Kablan entrevistaran a Nahir Galarza desde la cárcel de Paraná. El reportaje fue realizado para el canal de streaming Olga y tuvo un tendal de reproducciones.
El padre de Fernando Pastorizzo se refirió a la polémica entrevista a Nahir Galarza en Olga, realizada por Nati Jota y Paulo Kablan.
Se reavivó la polémica por el crimen de Fernando Pastorizzo luego de que Nati Jota y Paulo Kablan entrevistaran a Nahir Galarza desde la cárcel de Paraná. El reportaje fue realizado para el canal de streaming Olga y tuvo un tendal de reproducciones.
En Puro Show, en El Trece, “Pochi” blanqueó que se comunicó en exclusiva con Gustavo Pastorizzo, el papá de Fernando. “Le prometí que no iba a mostrar los chats y los audios, pero me autorizó a contar de qué hablamos”, aclaró.
“Él está furioso. Me dijo que si cada vez que la asesina de su hijo habla él tiene que salir a responder, nada tiene sentido. Ya está todo dicho en el expediente. Él menciona a una chica que es psicópata y que tiene doble personalidad”, indicó la panelista.
Según contó, la prioridad de Gustavo es su hijo pequeño, Gabriel: “Él lleva muchísimos años separado de la mamá de Fernando. Me contó que conoció a la mamá de su hijito en una marcha de pedido de Justicia. Entabló un vínculo con ella y hoy es papá de Gabriel. Dice que es un regalo que le dio la vida”.
El padre del adolescente destacó que su hijo era muy tranquilo, estudioso y buen amigo. “Esto es algo que se nota en sus redes sociales. Tenía fotos de su boletín, con su familia, con sus amigos… era una persona tranquila”, enfatizó.
Gustavo volvió a dejar en claro que está indignado con la entrevista a la asesina de su hijo en el canal Olga, sobre todo porque lo hace revivir lo que fue el crimen para su familia.
“Me dijo que sentía que Nati Jota y Paulo Kablan no habían leído el expediente. Dijo que las preguntas que hicieron no tenían sentido porque las respuestas estaban ahí. Volvió a remarcar que Nahir es psicópata, mentirosa y que tiene doble personalidad”, agregó.