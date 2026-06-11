La bronca del papá de Fernando Pastorizzo con Olga por la entrevista a Nahir Galarza

Se reavivó la polémica por el crimen de Fernando Pastorizzo luego de que Nati Jota y Paulo Kablan entrevistaran a Nahir Galarza desde la cárcel de Paraná. El reportaje fue realizado para el canal de streaming Olga y tuvo un tendal de reproducciones.

En Puro Show, en El Trece, “Pochi” blanqueó que se comunicó en exclusiva con Gustavo Pastorizzo, el papá de Fernando. “Le prometí que no iba a mostrar los chats y los audios, pero me autorizó a contar de qué hablamos”, aclaró.

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“Él está furioso. Me dijo que si cada vez que la asesina de su hijo habla él tiene que salir a responder, nada tiene sentido. Ya está todo dicho en el expediente. Él menciona a una chica que es psicópata y que tiene doble personalidad”, indicó la panelista.

El descargo luego de la entrevista de Olga

Según contó, la prioridad de Gustavo es su hijo pequeño, Gabriel: “Él lleva muchísimos años separado de la mamá de Fernando. Me contó que conoció a la mamá de su hijito en una marcha de pedido de Justicia. Entabló un vínculo con ella y hoy es papá de Gabriel. Dice que es un regalo que le dio la vida”.

El padre del adolescente destacó que su hijo era muy tranquilo, estudioso y buen amigo. “Esto es algo que se nota en sus redes sociales. Tenía fotos de su boletín, con su familia, con sus amigos… era una persona tranquila”, enfatizó.

image El papá de Fernando Pastorizzo, contra Olga.

Gustavo volvió a dejar en claro que está indignado con la entrevista a la asesina de su hijo en el canal Olga, sobre todo porque lo hace revivir lo que fue el crimen para su familia.

“Me dijo que sentía que Nati Jota y Paulo Kablan no habían leído el expediente. Dijo que las preguntas que hicieron no tenían sentido porque las respuestas estaban ahí. Volvió a remarcar que Nahir es psicópata, mentirosa y que tiene doble personalidad”, agregó.