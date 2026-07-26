domingo 26 de julio de 2026
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26 de julio de 2026
Ordenamiento urbano.

El Jagüel: demolieron una construcción ilegal en un predio de Vialidad Nacional tras un operativo municipal

La Municipalidad de Esteban Echeverría intervino en El Jagüel para remover obras sin autorización en un terreno de Vialidad Nacional ocupado de forma ilegítima.

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La Municipalidad de Esteban Echeverría intervino en El Jagüel. 

La Municipalidad de Esteban Echeverría realizó un operativo en El Jagüel para avanzar con la demolición de construcciones levantadas sin autorización en un predio de Vialidad Nacional. La intervención se concretó luego de intimaciones previas y con participación de distintas áreas comunales y fuerzas policiales.

Un operativo municipal se desarrolló en un predio situado en la esquina de Monte Guaraní y la avenida Jorge Newbery, en la localidad de El Jagüel, donde se detectaron construcciones realizadas sin los permisos correspondientes.

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El terreno pertenece a Vialidad Nacional y se encuentra ocupado de manera ilegítima, mientras continúan actuaciones judiciales vinculadas con esa situación. Durante las inspecciones se verificó, entre otras obras, el funcionamiento de una playa de estacionamiento considerada incompatible con la zonificación del sector, destinado a actividades de esparcimiento.

Los pasos del Municipio de Esteban Echeverría

Frente a estas irregularidades, el área de Inspección municipal confeccionó actas de infracción y de clausura, que fueron remitidas a la Justicia de Faltas. Además, se intimó a los ocupantes para que retiraran las construcciones levantadas de manera antirreglamentaria.

Al no cumplirse con las intimaciones, la Secretaría de Gobierno avanzó con una nueva notificación formal para que los responsables regularizaran la situación y demolieran voluntariamente las estructuras. Finalmente, ante la falta de respuesta, el Municipio dispuso la ejecución de las tareas de desmonte y demolición, medida que contó con la intervención del Juzgado de Garantías N.º 2.

Del procedimiento participaron en forma coordinada equipos de la Secretaría de Servicios Públicos, el área de Seguridad y efectivos policiales, con el objetivo de garantizar el desarrollo del operativo dentro del marco legal e institucional.

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