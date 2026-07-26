Cómo quedó la relación entre Edith Hermida y Any Ventura

Edith Hermida y Any Ventura.

Edith Hermida quedó al frente de Bendita en El Nueve luego de que Beto Casella se lleve una versión similar del programa a América TV. Any Ventura y otros panelistas optaron por acompañar al conductor en esta mudanza de canal.

“Estoy en un momento maravilloso de mi vida, bien, conforme con las cosas que hago, que son BTV y Duro de domar. Lunes y miércoles voy a C5N a hacer Duro de domar de 22 a medianoche y el resto de los días vengo a América a hacer BTV”, le contó Any Ventura a Pronto.

“Estoy contenta porque en cada uno de los programas puedo mostrar una parte mía diferente: allá la parte política y acá la de espectáculo y humor. A eso se suma que tengo una vida personal simpática y agradable, con hijos, nietos y un señor novio, entonces está todo bien”, agregó la panelista de TV.

Edith Hermida, Any Ventura y Alejandra Maglietti. La mudanza a América TV y la relación con Edith Ventura Any Ventura también habló de su salida de El Nueve y su llegada a América TV. “Fue muy relajado y fue una decisión que yo ya tenía pensada. Para mí internamente, y te hablo de Any Ventura, un poquito se había cumplido un ciclo”, dijo.

También habló de su vínculo con Edith Hermida: “No sé si amigas, pero nos llevamos re bien. En general, no me hablo con tanta gente del medio. No es que soy de fomentar y de tener 35 amigas. Tengo dos o tres amigas de la vida y son de fierro. Tampoco con Ale Maglietti nos hablamos todo el tiempo. Si nos vemos acá, vamos a tomar algo. Y si no, nos vemos y nos queremos”.

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