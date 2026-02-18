miércoles 18 de febrero de 2026
El inesperado gesto que tuvo Edith Hermida el día del debut de Beto Casella en América TV

La actual conductora de Bendita, Edith Hermida, sorprendió por una actitud de gran profesionalismo para no opacar el debut de Beto Casella.

Edith Hermida tuvo un gesto particular hacia Beto Casella y Moria Casan lo resaltó.&nbsp;

Después de tantos comentarios cruzados entre Edith Hermida y Beto Casella tras la salida del conductor de El Nueve, ella quedó a cargo de Bendita, pero tuvo un gesto que sorprendió. Fue convocada por La Mañana con Moria para hacer una entrevista y dijo: "Hoy es el día de Beto, se lo dejo todo a él".

Justamente, este miércoles a las 22 debuta Casella con su nuevo programa en América TV y por tal motivo fue Moria Casán que no quiso dejar pasar el gesto de altura y gran profesionalismo de la excompañera de Casella y resaltó lo sucedido en su programa que sale por la pantalla de El Trece.

Tanto Casella como Hermida durante años fueron las figuras centrales de Bendita TV en El Nueve, hasta que sus caminos profesionales se separaron y cada uno siguió su rumbo. Ella, al mando de Bendita; y él, en un nuevo proyecto en otro canal.

La palabra de Moria Casán tras el sorpresivo gesto de Edith Hermida

"Felicito a Edith por este gesto", expresó "La One". Y enseguida explicó lo sucedido detrás de cámara: "Le quisimos hacer una nota y ella nos dijo ‘hoy es el día de Beto, se lo dejo todo a él’. Cero cholula, cero figureti".

La conductora insistió en remarcar la postura de Hermida y el significado que tuvo su decisión en una fecha tan especial para el histórico referente del ciclo que hoy conduce Edith. "Hay mucha lealtad de su parte y la verdad que con esto se demostró el respeto que tiene por la persona que fue su jefe por muchos años", recalcó Moria.

Según la artista, no se trató simplemente de una cuestión protocolar, sino de una muestra concreta de consideración hacia quien lideró el programa durante tanto tiempo.

Para concluir con el tema, Moria elogió el trabajo que está haciendo Hermida al mando de un programa con 20 años al aire: "Esto también demuestra lo bien que está llevando el programa, que es una gran marca registrada y que no es fácil quedar como la capitana de un barco que por mucho tiempo lo manejó otra persona", afirmó.

