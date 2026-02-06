Cuál será el equipo de Pamela David en su regreso con Desayuno Americano

Pamela David vuelve con Desayuno Americano.

El próximo lunes 9 de febrero Pamela David volverá con su ya clásico programa Desayuno Americano. Será desde las 8 por la pantalla de América. Con el sello de siempre de la conductora, ya hay confirmación sobre quiénes la acompañarán.

La temática del programa será la misma de los años anteriores: actualidad, información, debate, entrevistas y un repaso de los principales temas desde bien temprano.

Lunes 9 de Febrero

8 a 10 hs@PamelaDav por @AmericaTV pic.twitter.com/8VoE9Ous9W — Desayuno Americano (@desayunook) February 6, 2026 Quiénes acompañarán a Pamela David en Desayuno Americano Desde América confirmaron que la conductora Pamela David estará acompañada por los periodistas Carlos Salerno, Mariana Contartessi, Luis Bremer y Josefina Pouso. Además, Bruno Incicco estará a cargo de las notas y los móviles serán de Alex Caniza y Diego Lewen.

