Se acerca el día.

Cuál será el equipo de Pamela David en su regreso con Desayuno Americano

Pamela David tiene todo listo para volver a la pantalla de América con su clásico programa Desayuno Americano, con equipo confirmado.

Pamela David vuelve con Desayuno Americano. 

El próximo lunes 9 de febrero Pamela David volverá con su ya clásico programa Desayuno Americano. Será desde las 8 por la pantalla de América. Con el sello de siempre de la conductora, ya hay confirmación sobre quiénes la acompañarán.

La temática del programa será la misma de los años anteriores: actualidad, información, debate, entrevistas y un repaso de los principales temas desde bien temprano.

Pamela David picanteó a Wanda Nara.
¡Ups!

El picante comentario de Pamela David sobre una "goma" de Wanda Nara
Pamela David y su hermana. 
Rescate emotivo.

La historia de la hermana desconocida de Pamela David
Quiénes acompañarán a Pamela David en Desayuno Americano

Desde América confirmaron que la conductora Pamela David estará acompañada por los periodistas Carlos Salerno, Mariana Contartessi, Luis Bremer y Josefina Pouso. Además, Bruno Incicco estará a cargo de las notas y los móviles serán de Alex Caniza y Diego Lewen.

