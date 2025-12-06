Por qué está todo mal entre Pamela David y Wanda Nara

Después de repartir elogios para Wanda Nara por su presencia en la gala de los Personajes del Año, Pamela David sorprendió en vivo al contar una actitud de la emmprsaria que la decepcionó profundamente, relacionada con su gran amiga Celina Rucci.
Pamela David contó, con lujo de detalles, en su programa de América TV la polémica actitud que tuvo hace un tiempo Wanda Nara con su amiga Celina Rucci.
En 2021, a Celina Rucci le diagnosticaron leucemia, una enfermedad que logró superar luego de un largo y complejo tratamiento al que se sometió en los Estados Unidos.
Dos años más tarde, Wanda Nara atravesó una situación de salud vinculada a la misma enfermedad pero de manera menos agresiva.
Por ese motivo y en una actitud de empatía, Celina Rucci decidió escribirle un mensaje muy especial a Wanda que, según la conductora de América TV, nunca fue respondido.
Sacando viejos trapitos al sol, en Desayuno Americano, Pamela David contó lo sucedido y dejó entrever su molestia al aire por aquel desaire de Wanda Nara.
“Esta tarde se presenta el libro de mi amiga amada Celina Rucci. Es una novela muy linda. Llorás y te reís. Es espectacular la novela”, contó en su programa.
Pamela David explicó que la novela de su querida amiga tiene como objetivo visibilizar la desinformación sobre el trasplante de médula ósea y la escasez de donantes.
En ese marco, su amiga decidió escribirle un mensaje privado a Wanda: “Celina le escribió a Wanda un mensaje muy sentido sobre lo que pasaron, sobre la enfermedad, sobre la leucemia. Y de hecho, la novela tiene ese propósito: comunicar”.
Sin embargo, según relató en su ciclo, Wanda nunca respondió: “¿Ustedes creen que le contestó? No, no le contestó”.
Y Pamela profundizó a respecto y fue contundente con su posición: “¿Qué soy yo? Podés decir ‘no puedo ir, gracias’, pero ¿cómo no vas a contestar algo? El mensaje de Celi era conmoedor. Yo lo leí”.