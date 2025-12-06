Por qué está todo mal entre Pamela David y Wanda Nara

En 2021, a Celina Rucci le diagnosticaron leucemia, una enfermedad que logró superar luego de un largo y complejo tratamiento al que se sometió en los Estados Unidos.

Dos años más tarde, Wanda Nara atravesó una situación de salud vinculada a la misma enfermedad pero de manera menos agresiva.

Por ese motivo y en una actitud de empatía, Celina Rucci decidió escribirle un mensaje muy especial a Wanda que, según la conductora de América TV, nunca fue respondido.

Pamela David, entre Celina Rucci y Wanda Nara

Sacando viejos trapitos al sol, en Desayuno Americano, Pamela David contó lo sucedido y dejó entrever su molestia al aire por aquel desaire de Wanda Nara.

“Esta tarde se presenta el libro de mi amiga amada Celina Rucci. Es una novela muy linda. Llorás y te reís. Es espectacular la novela”, contó en su programa.

Pamela David explicó que la novela de su querida amiga tiene como objetivo visibilizar la desinformación sobre el trasplante de médula ósea y la escasez de donantes.

image Celina Rucci, amiga de Pamela David.

En ese marco, su amiga decidió escribirle un mensaje privado a Wanda: “Celina le escribió a Wanda un mensaje muy sentido sobre lo que pasaron, sobre la enfermedad, sobre la leucemia. Y de hecho, la novela tiene ese propósito: comunicar”.

Sin embargo, según relató en su ciclo, Wanda nunca respondió: “¿Ustedes creen que le contestó? No, no le contestó”.

Y Pamela profundizó a respecto y fue contundente con su posición: “¿Qué soy yo? Podés decir ‘no puedo ir, gracias’, pero ¿cómo no vas a contestar algo? El mensaje de Celi era conmoedor. Yo lo leí”.