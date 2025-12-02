Qué dijo Evangelina Anderson sobre su romance con Ian Lucas

Evangelina Anderson y el banfieño Ian Lucas son compañeros en MasterChef Celebrity , en Telefe, y desde hace un par de semanas corren los rumores que dan cuenta que iniciaron un romance, incluso se los pudo ver juntos en un boliche.

En las imágenes se hicieron virales, se los vio muy juntos en un boliche en una situación que parecía de besos, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente que se tratara de un romance.

En diálogo con Desayuno Americano , en la pantalla de América TV , Evangelina Anderson salió al cruce de las versiones y contó lo suyo.

"Se nota que no fue un beso, pero primero que es mentira, y segundo, que mirá si yo voy a estar a los besos, pero absolutamente con nadie en un boliche", dijo la modelo.

Además, Evangelina Anderson explicó que, debido al ruido, tuvo que acercarse para hablarle a Ian Lucas. "En un boliche le hablás al oído a la gente porque no se escucha nada, y yo que tengo problemas de voz, que vivo disfónica, hablo cerca también", apuntó.

Lo cierto es que Evangelina es mucho mayor que Ian Lucas. Ella tiene 42 años, mientras que él tiene 26. "Nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad. Si conociera a alguien, no habría problema, pero sinceramente estoy sola", agregó.

Ian Lucas de Mendonça tiene 26 años es un actor, cantante y youtuber. Es hijo de Gustavo de Mendonça, músico y líder de la banda Los Tulipanes, y de Eliana.

Además tiene un hermano menor llamado Teo, que también es influencer, y ambos son muy unidos.

Mientras tanto, Evangelina Anderson comenzó su juicio de divorcio con Martín Demichelis, luego de una relación de casi dos décadas y con tres hijos en común, donde hay una verdadera fortuna en juego.