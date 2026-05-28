Quién es Renata Mónaco, la nueva novia de Ian Lucas

Luego de su romance con Evangelina Anderson, que terminó de la peor manera, y su coqueteo con Sofía Gonet, el joven banfileño Ian Lucas comenzó una relación con una joven modelo. Se trata de Renata Mónaco, que quedó en el centro de la escena.

Renata Mónaco es una joven que consiguió captar la atención de miles de usuarios en diversas plataformas. Con más de 17 mil seguidores en Instagram y casi 100 mil en TikTok, su actividad digital se centra en compartir momentos de su vida cotidiana, viajes internacionales y contenidos junto a amigas y familiares.

Preocupación. El terrible accidente doméstico que llevó Ian Lucas de urgencia a un hospital

Mientras que su perfil se caracteriza por una imagen cuidada, donde combina campañas del mundo del modelaje con la creación de contenidos digitales.

Embed

Qué dijo Ian Lucas sobre este romance

Renata Mónaco fue vista junto a Ian Lucas por primera vez juntos a en momentos en que estaba por brindar una nota, lo que alimentó la atención de la prensa y generó especulaciones.

Hasta entonces, el entorno mediático desconocía su nombre, pero una vez revelado en el programa A la tarde, su perfil comenzó a circular en redes y medios de comunicación, incrementando su cantidad de seguidores y la atención sobre su vida privada.

image

Según versiones difundidas por el ciclo de Karina Mazzocco, ambos se conocieron a través de amigos en común, y la relación es reciente.

En entrevistas recientes, Ian Lucas reconocía que “están las ganas de estar con alguien”, aludiendo a su nueva etapa personal y a su búsqueda de mayor privacidad.