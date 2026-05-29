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29 de mayo de 2026
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Olga estrena "Copa América: el legado de Argentina" en la previa del Mundial 2026

La serie documental sobre el recorrido de la Selección Argentina en la Copa América 2024 llegará de manera gratuita al canal de YouTube de Olga.

Olga presenta un especial de la Selección Argentina.&nbsp;

Olga presenta un especial de la Selección Argentina. 

La serie completa estará disponible, de manera gratuita en el canal de Olga en YouTube, desde este viernes a las 16.30. El lanzamiento forma parte de una acción especial impulsada por la plataforma de cara al Mundial 2026, junto con Offline Sports/Conmebol.

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El relanzamiento del documental de Olga cuenta el recorrido de la Selección Argentina durante la Copa América 2024, con un formato pensado para audiencias digitales y consumo abierto.

La serie incluye entrevistas únicas con figuras argentinas emblemáticas del fútbol mundial como Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Diego Simeone, Javier Zanetti y Julián Álvarez, entre otros.

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Nuevo estreno en Olga.

Nuevo estreno en Olga.

Olga reestrena un éxito

Estrenada originalmente en Disney+ y ESPN, en solo 48 horas de su lanzamiento, la serie se ubicó entre los contenidos deportivos más vistos de América Latina.

Con este reestreno en el canal de YouTube de Olga, el contenido accede a una nueva ventana de distribución abierta y gratuita, ampliando su alcance hacia nuevas audiencias en un contexto de máxima expectativa global a semanas de la próxima Copa del Mundo, que se disputará en los mismos estadios donde se jugó la Copa América 2024.

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