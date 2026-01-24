sábado 24 de enero de 2026
24 de enero de 2026
¡Ups!

Está todo mal con Maxi López en Olga: "Lo ven muy perdido"

Mientras Maxi López brilla en MasterChef Celebrity interactuando con Wanda Nara, parece que en Olga no están muy conformes con su desempeño.

Maxi López, en Olga.&nbsp;

La participación de Maxi López en MasterChef Celebrity sorprendió a todos por la forma que se desenvuelve en cámara y por cómo interactúa con Wanda Nara. Pero en el canal Olga no están muy conformes con el desempeño del exfutbolista.

Maxi López aceptó fue hacer temporada de verano en Mar del Plata con Olga en el staff de Sería Increíble, con la conducción de Nati Jota. El periodista Nahuel Saa (La Criti) en su cuenta de X dio una información que revela la supuesta postura del canal de stream sobre el exfutbolista.

“En OLGA no están contentos con el desempeño de Maxi López en el stream. No fluye, le cuesta entrar en el código, al haber estado tanto tiempo fuera del país hace que a veces hablen de gente y él no sepa quiénes son. El comentario es que lo ven muy perdido...", disparó.

masi
Maxi López y su situación en Olga.

El comentario desubicado de Maxi López sobre Flor de la V

Hace un par de semanas Maxi López hizo un comentario poco feliz sobre Flor de la V, al sostener que la conductora no es una mujer y se generó un revuelo mediático.

Sobre esto, Nati Jota fue sincera: "Yo pregunté para sacar tema y él dijo eso. Supongo que quiso hacer un chiste", señaló. Luego Maxi López pidió disculpas y hasta se comunicó con Flor de la V para aclarar sus dichos.

