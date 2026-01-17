sábado 17 de enero de 2026
Lo que vendrá.

Cómo será el reality show que está preparando Maxi López

Mientras se destaca en MasterChef Celebrity y en Olga, Maxi López quiere seguir mostrando sus nuevas facetas artísticas en un reality show.

Maxi López, de&nbsp; Mastechef Celebrity a un reality.&nbsp;

Maxi López atraviesa una etapa de fuerte transformación tanto en lo personal como en lo profesional y, lejos de quedar asociado únicamente a su pasado como jugador, tanto por su labor en MasterChef Celebrity y por nueva faceta de conductor en Olga.

En ese plan, ya está confirmado que, en los próximos meses, su esposa, Daniela Christiansson, llegará a la Argentina junto a sus dos hijos y parte de su familia, para radicarse por un período prolongado.

Maxi López se instalará en la Argentina.

La periodista Naiara Vecchio aseguró que Maxi López tendrá su propio reality show. Se tratará de una producción independiente enfocada en la transformación física y el cambio de hábitos de Maxi López.

Cómo será el reality show de Maxi López

Según adelantaron, el proyecto de Maxi López tendrá una duración estimada de tres meses y contará con el seguimiento de profesionales de la salud, que documentarán el proceso de evolución del ex futbolista.

El contenido será registrado principalmente para plataformas digitales y comenzaría a grabarse a partir de marzo, en coincidencia con la llegada de Daniela Christiansson al país.

Además, trascendió que Telefe tendría interés en sumarlo a un proyecto deportivo y a una serie de formato vertical que podría incluir a Wanda Nara.

