Cómo será el reality show que está preparando Maxi López

Maxi López atraviesa una etapa de fuerte transformación tanto en lo personal como en lo profesional y, lejos de quedar asociado únicamente a su pasado como jugador, tanto por su labor en MasterChef Celebrity y por nueva faceta de conductor en Olga .

Trascendió que Maxi López está ordenando su futuro laboral con la intención de instalarse en el país y pasar más tiempo con sus cinco hijos.

En ese plan, ya está confirmado que, en los próximos meses, su esposa, Daniela Christiansson , llegará a la Argentina junto a sus dos hijos y parte de su familia, para radicarse por un período prolongado.

La periodista Naiara Vecchio aseguró que Maxi López tendrá su propio reality show . Se tratará de una producción independiente enfocada en la transformación física y el cambio de hábitos de Maxi López.

Cómo será el reality show de Maxi López

Según adelantaron, el proyecto de Maxi López tendrá una duración estimada de tres meses y contará con el seguimiento de profesionales de la salud, que documentarán el proceso de evolución del ex futbolista.

El contenido será registrado principalmente para plataformas digitales y comenzaría a grabarse a partir de marzo, en coincidencia con la llegada de Daniela Christiansson al país.

Además, trascendió que Telefe tendría interés en sumarlo a un proyecto deportivo y a una serie de formato vertical que podría incluir a Wanda Nara.