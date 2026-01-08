Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

El publicitado y mediático romance que comenzaron hace pocos meses Wanda Nara y Martín Migueles llegó a su fin y Maxi López , el ex de la conductora de MasterChef Celebrity, fue el encargo de conformar la noticia de la separación.

Maxi López , de regreso en la Argentina, debutó en Olga y fue consultado por sus compañeros de programa Consultado sobre si efectivamente se había terminado el romance entre Wanda Nara y Martín Migueles.

Sin vueltas. El descargo de Wanda con un guiño a Martín Migueles: "Tengo 24 cm de razones"

Ante la pregunta de Nati Jota, Maxi López se explayó: “Ayer estaba en el house con los chicos, en Telefe, y me empiezan a put... por el celular. Y yo dije: ‘¿qué pasó?’. Empecé a ver reproche tras reproche, le pregunto si le pasaba algo y ella seguía...”.

"Me lo contó ayer y me autorizó a contarlo" Maxi y la separación de Wanda de Martín Migueles. pic.twitter.com/y7omLfluWs

Entonces Maxi López decidió intervenir. “Le escribo: ‘Bueno, después paso y charlamos’. Era todo sin motivo. Entonces, en el corte que tenemos al medio del programa, pasé. Ella me autorizó a contarlo y me dijo: ‘No digas más esto porque no estoy más’”, aseguró.

“Yo fui a hacerla bajar un cambio porque no había hecho nada, no sé. Entonces fui a ver qué había pasado”, agregó en su programa de Olga sobre lo ocurrido.

“Sí, básicamente. En los porqués no me metí porque con eso ya estaba, sino que hablamos de otros temas para distraerla y cambiarle el humor. Ahí estaba una amiga, que la conozco y fue uno de los testigos de nuestro casamiento, así que le cambiamos un poco la onda y se le pasó”, contó.

image El posteo de Yanina Latorre antes de la noticia de Maxi López sobre Wanda Nara.

Los rumores antes de la confirmación de Maxi López

La noticia de la separación había comenzado a circular el miércoles por la tarde, cuando Yanina Latorre lo anunció a través de sus historias de Instagram y luego en su programa de televisión.

“Se separaron Wanda y Migueles”, escribió primero. Poco después, sumó: “Lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento”.

Las palabras de Claudia Ciardone, ex del empresario, terminó por sacudir la relación y, en cuestión de horas, la noticia de la ruptura se volvió imparable.