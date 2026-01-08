jueves 08 de enero de 2026
Fue amor.

Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

El romance entre Wanda Nara y Martín Migueles llegó a su fin y fue el propio Maxi López quien confirmó la noticia en Olga, autorizado por su propia ex.

Maxi López habló de Wanda Nara y Martín Migueles.

Maxi López habló de Wanda Nara y Martín Migueles. 

Maxi López, de regreso en la Argentina, debutó en Olga y fue consultado por sus compañeros de programa Consultado sobre si efectivamente se había terminado el romance entre Wanda Nara y Martín Migueles.

Wanda Nara y Martín Migueles. 
Sin vueltas.

El descargo de Wanda con un guiño a Martín Migueles: "Tengo 24 cm de razones"
Moria Casán contra Wanda Nara. 
¡Ups!

Moria Casán fulminó a Wanda Nara por los "24 cm" de Martín Migueles

Ante la pregunta de Nati Jota, Maxi López se explayó: “Ayer estaba en el house con los chicos, en Telefe, y me empiezan a put... por el celular. Y yo dije: ‘¿qué pasó?’. Empecé a ver reproche tras reproche, le pregunto si le pasaba algo y ella seguía...”.

Entonces Maxi López decidió intervenir. “Le escribo: ‘Bueno, después paso y charlamos’. Era todo sin motivo. Entonces, en el corte que tenemos al medio del programa, pasé. Ella me autorizó a contarlo y me dijo: ‘No digas más esto porque no estoy más’”, aseguró.

“Yo fui a hacerla bajar un cambio porque no había hecho nada, no sé. Entonces fui a ver qué había pasado”, agregó en su programa de Olga sobre lo ocurrido.

“Sí, básicamente. En los porqués no me metí porque con eso ya estaba, sino que hablamos de otros temas para distraerla y cambiarle el humor. Ahí estaba una amiga, que la conozco y fue uno de los testigos de nuestro casamiento, así que le cambiamos un poco la onda y se le pasó”, contó.

image
El posteo de Yanina Latorre antes de la noticia de Maxi López sobre Wanda Nara.

El posteo de Yanina Latorre antes de la noticia de Maxi López sobre Wanda Nara.

Los rumores antes de la confirmación de Maxi López

La noticia de la separación había comenzado a circular el miércoles por la tarde, cuando Yanina Latorre lo anunció a través de sus historias de Instagram y luego en su programa de televisión.

“Se separaron Wanda y Migueles”, escribió primero. Poco después, sumó: “Lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento”.

Las palabras de Claudia Ciardone, ex del empresario, terminó por sacudir la relación y, en cuestión de horas, la noticia de la ruptura se volvió imparable.

