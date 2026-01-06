martes 06 de enero de 2026
6 de enero de 2026
Moria Casán fulminó a Wanda Nara por los "24 cm" de Martín Migueles

Wanda Nara hizo un picante posteo en las redes sociales con un guiño a Martín Migueles, su novio, y Moria Casán dio su contundente veredicto sobre el tema.

Moria Casán contra Wanda Nara.&nbsp;

“Volvió Wanda Solange Nara. Volvió la verdadera, la de pura cepa, la de 24 centímetros”, dijo Gustavo Méndez en el programa de El Trece antes de leer el descargo de la mediática.

Luego, el panelista expuso las palabras de la conductora. “Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga y no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien”, leyó Méndez. “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada”, siguió el panelista.

Moria Casán interrumpió la lectura y dijo lo suyo: “Yo conozco gente que ha dicho 24 centímetros con dos de más. O sea, que hay gente que es más feliz que esta mina. Pesada”.

Moria Casán, sin vueltas sobre Wanda Nara y Martín Migueles

María Fernanda Callejón también opinó sobre el tema. “Yo no creo que haya 24 ahí. Y mirá que yo de esto sé. Vengo de ahí. En eso no hay 24″, acotó la panelista.

Para cerrar el análisis, Moria Casán volvió a tomar la palabra y llevó la discusión a un terreno más amplio, comparando a Martín Migueles con Mauro Icardi.

Moria Casán fulminó el posteo de las redes sociales de Wanda Nara.

“Esto no es para que se sepa lo del señor actual. Es para que se sepa lo del anterior. Que no sé si a ella no le sirvió, pero le sirvió bastante porque tiene dos hijos, pero a la China le recontra sirve, o sea que está todo muy bien”, agregó.

El descargo de Wanda Nara se da en medio de algunas polémicas que involucran a Martín Migueles y sus infidelidades, en especial con Claudia Ciardone.

Moria Casán dio su opinión sobre esta nueva pareja: “Migueles es chongazo. Es viril. Es un marrón lindo”. Y agregó: “¿Viste que nos patoteó a un notero? Es como que te calienta un poco. Yo pienso que ella no se metió en ese caso, porque como que la calienta", analizó.

