lunes 05 de enero de 2026
Escribinos
5 de enero de 2026
Todo mal.

Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, amenazó a un periodista en Punta del Este

Ocurrió en Punta del Este cuando un periodista de Infama, de América TV, intentó acercase a Martín Migueles y Wanda Nara en un shopping.

Wanda Nara y Martín Migueles.&nbsp;

Wanda Nara y Martín Migueles. 

El actual novio de Wanda Nara, el empresario Martín Migueles, fue protagonista de un violento encuentro con un periodista de Infama, el ciclo de espectáculo de América TV, en un shopping en Punta del Este. El hecho generó un inmediato repudio.

El cronista Gustavo Descalzi intentó acercarse para obtener una declaración. Sin embargo, el intento de un amigable encuentro derivó en un fuerte cruce que encendió las alarmas por el temor de la reacción del empresario.

Lee además
Claudia Ciardone, en medio de Wanda y Martín Migueles. 
Es un escándalo.

Los chats de Martín Migueles, novio de Wanda Nara, con Claudia Ciardone
Martín Migueles, entre Wanda Nara y Claudia Ciardone. 
Se pudrió todo.

El acuerdo de Wanda Nara y Claudia Ciardone contra Martín Migueles
Embed

El incidente quedó registrado por las cámaras del ciclo de América TV conducido por Marcela Tauro, que rápidamente interrumpió el relato del cronista para repudiar la reacción que tuvo el empresario con la prensa.

Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, involucrado en un escándalo

“Por suerte quedó registrado por las cámaras porque después ellos niegan todo. Me parece que está nervioso por los chats que salieron a la luz”, sentenció y agregó: “La culpa no es del chancho, sino de quién le da de comer”.

Por otra parte, Descalzi reveló que inicialmente compartió unas palabras con Wanda Nara y la mediática fue clara al pedir que no se filmara a sus hijas para evitar inconvenientes judiciales con Mauro Icardi.

El periodista aseguró que respetó ese pedido y que se acercó sin cámara, únicamente con la intención de saludarla y hacer una breve consulta. La situación cambió cuando intervino Martín Migueles y el empresario respondió de manera hostil en el shopping de Punta del Este.

image
Martín Migueles, novio de Wanda Nara.

Martín Migueles, novio de Wanda Nara.

“Ni siquiera me dio la mano”, señaló Descalzi, quien además contó que un fotógrafo presente en el lugar le advirtió minutos antes sobre el mal humor del acompañante de Wanda Nara.

“Termino esto y te voy a ir a buscar”, dijo según el cronista, quien remarcó que no estaba grabando ni provocando la situación. “Es una persona que intimida desde la agresividad. Sentí que buscaba provocarme”, expresó Descalzi.

Temas
Seguí leyendo

Los chats de Martín Migueles, novio de Wanda Nara, con Claudia Ciardone

El acuerdo de Wanda Nara y Claudia Ciardone contra Martín Migueles

El insólito pedido de María Eugenia Ritó a Wanda Nara

Por qué está todo mal entre Wanda Nara y Pochi de Gossipeame

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Juana Viale, sin vueltas. 
¿Qué onda?

Juana Viale reveló el verdadero motivo por el cual nunca se casó

Las más leídas

Te Puede Interesar

La caravana de los Reyes Magos arrancó 20.45. Arrancó en Meeks y siguió por Boedo. 
Histórico.

Los Reyes Magos llegaron a Lomas y repitieron una noche inolvidable