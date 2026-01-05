Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, amenazó a un periodista en Punta del Este

El actual novio de Wanda Nara , el empresario Martín Migueles, fue protagonista de un violento encuentro con un periodista de Infama, el ciclo de espectáculo de América TV , en un shopping en Punta del Este . El hecho generó un inmediato repudio.

El cronista Gustavo Descalzi intentó acercarse para obtener una declaración. Sin embargo, el intento de un amigable encuentro derivó en un fuerte cruce que encendió las alarmas por el temor de la reacción del empresario.

El incidente quedó registrado por las cámaras del ciclo de América TV conducido por Marcela Tauro, que rápidamente interrumpió el relato del cronista para repudiar la reacción que tuvo el empresario con la prensa.

“Por suerte quedó registrado por las cámaras porque después ellos niegan todo. Me parece que está nervioso por los chats que salieron a la luz”, sentenció y agregó: “La culpa no es del chancho, sino de quién le da de comer”.

Por otra parte, Descalzi reveló que inicialmente compartió unas palabras con Wanda Nara y la mediática fue clara al pedir que no se filmara a sus hijas para evitar inconvenientes judiciales con Mauro Icardi.

El periodista aseguró que respetó ese pedido y que se acercó sin cámara, únicamente con la intención de saludarla y hacer una breve consulta. La situación cambió cuando intervino Martín Migueles y el empresario respondió de manera hostil en el shopping de Punta del Este.

“Ni siquiera me dio la mano”, señaló Descalzi, quien además contó que un fotógrafo presente en el lugar le advirtió minutos antes sobre el mal humor del acompañante de Wanda Nara.

“Termino esto y te voy a ir a buscar”, dijo según el cronista, quien remarcó que no estaba grabando ni provocando la situación. “Es una persona que intimida desde la agresividad. Sentí que buscaba provocarme”, expresó Descalzi.