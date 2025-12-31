El acuerdo de Wanda Nara y Claudia Ciardone contra Martín Migueles

Se desató un enorme escándalo mediático luego de que saliera a la luz que Martín Migueles, actual novio de Wanda Nara , la escribió mensajes a Claudia Ciardone, con quien tiempo atrás tuvo un breve romance con la intención de tener una cita con ella.

Martín Migueles se contactó vía WhatsApp con su ex para intentar reflotar el romance y la exvedette se negó rotundamente y hasta incluso lo aconsejó que se cuide con esas acciones ante la exposición de su relación con Wanda Nara.

En ese contexto, Ángel de Brito y Adrián Pallares coincidieron al aire en Intrusos, en América TV, y lanzaron una picante versión de lo ocurrido. “Yo no creo nada de todo esto de Wanda con Migueles. Me suena todo muy raro”, dijo Pallares en un dúplex con Bondi Live.

Entonces Ángel de Brito c omenzó planteando: "Wanda tendría que hablar de Payarola preso en principio, que nos explique un poco ese tema. Y Migueles anda por el mismo camino me parece".

Y agregó: "Me parece muy raro lo que hizo Wanda de subir una foto medio hot de su marido rodeado de niños, después la borró. Ella siempre fue mediática, pero me parece que está entrando en terrenos bastante extraños. Ya veníamos del maní de Icardi, ahora esto, dale...".

Sin título-1 Wanda Nara y Martín Migueles, romance en duda.

A lo que Adrián Pallares le sumó: “Y Ciardone... ¿cómo entra acá? La verdad que yo que soy viejo, me huelo a Wanda detrás de Ciardone, no sé por qué. No voy a decir eso, es mucho... pero me huelo a Wanda detrás…”.

“Te da un Flavia Miller a vos, ¿no?”, señaló Ángel en referencia a la tercera en discordia que apareció entre Susana Giménez y su entonces marido Huberto Roviralta allá por 1998. “Tal cual, tal cual”, le respondió el conductor de Intrusos.