jueves 01 de enero de 2026
Escribinos
31 de diciembre de 2025
Se pudrió todo.

El acuerdo de Wanda Nara y Claudia Ciardone contra Martín Migueles

Según unas picantes versiones, Wanda Nara y Claudia Ciardone habrían hecho un suerte de pacto contra Martín Migueles luego de los chats que circularon.

Martín Migueles, entre Wanda Nara y Claudia Ciardone.&nbsp;

Martín Migueles, entre Wanda Nara y Claudia Ciardone. 

Martín Migueles se contactó vía WhatsApp con su ex para intentar reflotar el romance y la exvedette se negó rotundamente y hasta incluso lo aconsejó que se cuide con esas acciones ante la exposición de su relación con Wanda Nara.

Lee además
Pochi y Wanda Nara distanciadas. 
Todo mal.

Por qué está todo mal entre Wanda Nara y Pochi de Gossipeame
Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez.
Todo mal.

La burla de Wanda Nara a Mauro Icardi y la China Suárez en redes sociales
Embed

En ese contexto, Ángel de Brito y Adrián Pallares coincidieron al aire en Intrusos, en América TV, y lanzaron una picante versión de lo ocurrido. “Yo no creo nada de todo esto de Wanda con Migueles. Me suena todo muy raro”, dijo Pallares en un dúplex con Bondi Live.

Wanda Nara, todo mal con Martín Migueles

Entonces Ángel de Brito comenzó planteando: "Wanda tendría que hablar de Payarola preso en principio, que nos explique un poco ese tema. Y Migueles anda por el mismo camino me parece".

Y agregó: "Me parece muy raro lo que hizo Wanda de subir una foto medio hot de su marido rodeado de niños, después la borró. Ella siempre fue mediática, pero me parece que está entrando en terrenos bastante extraños. Ya veníamos del maní de Icardi, ahora esto, dale...".

Sin título-1
Wanda Nara y Martín Migueles, romance en duda.

Wanda Nara y Martín Migueles, romance en duda.

A lo que Adrián Pallares le sumó: “Y Ciardone... ¿cómo entra acá? La verdad que yo que soy viejo, me huelo a Wanda detrás de Ciardone, no sé por qué. No voy a decir eso, es mucho... pero me huelo a Wanda detrás…”.

“Te da un Flavia Miller a vos, ¿no?”, señaló Ángel en referencia a la tercera en discordia que apareció entre Susana Giménez y su entonces marido Huberto Roviralta allá por 1998. “Tal cual, tal cual”, le respondió el conductor de Intrusos.

Temas
Seguí leyendo

Por qué está todo mal entre Wanda Nara y Pochi de Gossipeame

La burla de Wanda Nara a Mauro Icardi y la China Suárez en redes sociales

Los chats de Martín Migueles, novio de Wanda Nara, con Claudia Ciardone

El sugerente comentario de Eva Anderson a Ian Lucas en MasterChef Celebrity

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Romina Gaetani, en un mal momento. video
Fuerte.

Qué dice el informe médico de Romina Gaetani tras sufrir violencia de género

Las más leídas

Te Puede Interesar

Martín Migueles, entre Wanda Nara y Claudia Ciardone. 
Se pudrió todo.

El acuerdo de Wanda Nara y Claudia Ciardone contra Martín Migueles