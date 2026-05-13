jueves 14 de mayo de 2026
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13 de mayo de 2026
¿Qué onda?

Aseguran que Javier Milei quiere que Fátima Florez sea candidata

Ángel de Brito contó en LAM que el presidente Javier Milei quiere que Fátima Florez sea candidata por LLA en los próximos comicios.

Javier Milei y Fátima Florez.&nbsp;

Javier Milei y Fátima Florez. 

La información fue revelada este martes por Ángel de Brito en LAM, donde aseguró que la artista “estaría evaluando la propuesta” realizada desde el oficialismo.

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Según trascendió, el acercamiento se habría producido teniendo en cuenta la fuerte exposición pública que Fátima Florez tuvo durante su relación sentimental con el presidente Javier Milei en los primeros meses de gestión.

La Libertad Avanza ya logró llevar a la cámara baja de la Nación a dos mujeres del espectáculo como Karen Reichardt (Buenos Aires) y Virginia Gallardo (Corrientes).

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Javier Milei quiere a Fátima Florez de candidata.

Javier Milei quiere a Fátima Florez de candidata.

La relación de Fátima Florez y Javier Milei

La imitadora mantuvo una relación con Javier Milei durante el inicio de su presidencia, una situación que la llevó a frecuentar ámbitos de poder como la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

Ese vínculo le otorgó una fuerte presencia mediática ligada al universo político, algo que ahora podría derivar en un posible desembarco electoral dentro de La Libertad Avanza.

Hasta el momento, ni Fátima Florez ni referentes del oficialismo realizaron declaraciones públicas confirmando o desmintiendo la versión.

La posibilidad de que la humorista se convierta en candidata generó repercusión tanto en el ambiente artístico como en el político, en medio de una creciente tendencia de figuras mediáticas que incursionan en cargos públicos o campañas electorales.

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