El filoso comentario de Moria Casán a Fatima Florez tras el show con Javier Milei

Moria Casán entrevistó a Fátima Florez luego que la artista invite a Javier Milei al escenario, en medio de una polémica por estas actitudes del Presidente.

Moria Casán y Fátima Florez.&nbsp;

Fátima Florez recibió a Javier Milei en su show en Mar del Plata, en medio de una polémica desataca por determinadas actitudes del Presidente. La artista luego fue entrevistada por Moria Casán y “La One” le hizo un filoso comentario.

“Estoy muy movilizada con lo que pasó ayer. Está siendo una gira muy fuerte, pero anoche la energía era la de un estadio de fútbol. Yo de por sí tengo mucha energía, pero a eso a una la eleva”, dijo sobre cómo fue la velada.

Acerca de la participación de Javier Milei, Flores Florez sumó: “Yo la otra vez por ahí estaba un poco más nerviosa, pero esta vez fue más relajada. Yo nunca me creí ese cuento de primera dama ni ninguna de esas tilingadas. Lo hicimos desde otro lugar. Le hice algunos internos durante la obra y fue una locura”.

Moria Casan y un picante comentario a Fátima Florez

Como era de prever, Moria Casán se refirió a lo ocurrido en el escenario, en medio de la polémica por la presencia del Presidente en un show en medio de los incendios forestales del sur y del cierre de varias fábricas. “A los dos les gusta el escenario y ahí se conectan. ¡Orgasmearon, mi amor!”, le dijo “La One” sin filtro.

Moria Casán habló con Fátima Florez tras el polémico show.

Fátima Florez contó que la función fue una improvisación y habló de su encuentro con el político a la tarde: “Fuimos al ensayo por la prueba de sonido para él, porque estaba en otro hábitat, pero más allá de eso no ensayamos nada”.

Y blanqueó qué le dijo Javier Milei al oído en pleno show: “Me dijo ‘soy muy feliz. Soy extremedamente feliz. Le dije ‘somos, somos’”. “Fue como un cuento de hadas, salió todo tan perfecto. Fue muy lindo”, agregó.

