El Club Nexo de Lomas realiza encuentros para fomentar los juegos de mesa

El Club Nexo de Juegos de Mesa Argentinos , un proyecto nacido en Lomas de Zamora , continúa apostando encuentro social a través del juego. Con una propuesta intergeneracional y abierta a la comunidad, el grupo realiza encuentros semanales para que vecinos puedan conocer y disfrutar del mundo de los juegos de mesa.

Mañana se realizará (como cada jueves, de 18 a 21) un nuevo encuentro en Conurbania de Banfield , que tiene su sede en la avenida Alsina 251. Allí, los vecinos podrán participar de una actividad repleta de juegos de mesa , sin necesidad de contar con experiencia previa ya que el objetivo principal es que cualquier persona pueda integrarse, compartir y divertirse alrededor de una mesa.

Durante cada jornada se ofrecen juegos de mesa argentinos novedosos y originales, además de propuestas de ingenio, rompecabezas y prototipos. El club también suele invitar a diseñadores y creadores del rubro para que presenten sus producciones. En esta oportunidad, participarán del encuentro Pablo Irala con sus juegos y Bruno Benítez con distintas experiencias de juegos de rol.

“Sepas o no jugar, nosotros te vamos acompañando y, si vas solo o sola, te incluimos en una mesa de juego”, explicó Marcelo Maidana, uno de los inventores del proyecto, destacando el carácter inclusivo de la propuesta.

Además del entretenimiento, el proyecto apunta a fortalecer habilidades mentales y sociales. Y es que, mediante el juego, los participantes trabajan la resolución de problemas desde distintos abordajes, el pensamiento estratégico y la comunicación, al mismo tiempo que se genera una comunidad que se reconoce desde la cultura.

La entrada a los encuentros es sin costo y no requiere inscripción previa. Solo se solicita una colaboración a la gorra para invertir en la compra de nuevos juegos. Quienes quieran conocer más sobre el proyecto y sus novedades pueden seguir al club en su cuenta de Instagram, donde también anuncian todas las novedades.

La invitación para ser parte de los encuentros está abierta para todos los vecinos de Lomas y otros distritos aledaños.

Para finalizar, Marcelo anticipó que el club ya se encuentra preparando un festival de prototipos para marzo, donde distintos creadores podrán mostrar sus ideas y desarrollos. De esta manera, Nexo no sólo promueve el juego como actividad recreativa, sino también como una expresión cultural y creativa, todo con identidad argentina.