Entregaron kits para jóvenes del Programa Envión en Lomas de Zamora

Más de 2 mil jóvenes participan del Programa Envión en Lomas de Zamora, una iniciativa que brinda diferentes talleres y actividades para mejorar su calidad de vida. Con el objetivo de seguir fortaleciendo sus proyectos, desde el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entregaron nuevo equipamiento a las sedes que funcionan en los barrios.

"Con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, Andrés Larroque, compartimos un encuentro junto a jóvenes que forman parte del programa Envión y son el punto de partida para construir el futuro de Lomas. Es un orgullo ver su creatividad, su compromiso con la memoria y las ganas que tienen de involucrarse", señaló el intendente Federico Otermín, quien agregó: "Para potenciar su voz y que sus ideas lleguen más lejos, recibieron un kit de streaming que incluye computadora, micrófonos, consola, cámaras e iluminación. También firmamos convenios para fortalecer y ampliar los espacios que brindan acompañamiento a chicos y adolescentes".

encuentro jovenes lomas2 Entregaron kits y firmaron un convenio para seguir fortaleciendo las actividades. En el Salón Eva Perón del Municipio hubo un encuentro con jóvenes de las 15 sedes del Programa Envión, quienes presentaron los distintos proyectos que trabajaron durante el año pasado. Desde el Envión Santa Catalina, por ejemplo, compartieron el libro interactivo sobre La Noche de los Lápices con el que ganaron el "Reconocimiento María Claudia Falcone". Mientras que desde el Envión Lomas hablaron sobre Huerta en Comunidad, donde aprenden sobre ambiente a través de un trabajo colectivo junto a instituciones y el Centro de Gestión Municipal.

Durante la jornada se entregaron kits de streaming compuestos por computadoras, cámaras, micrófonos, mixers, parlantes y luces. Además, se firmó un convenio de Fortalecer Envión para fomentar el desarrollo de nuevas actividades y seguir garantizando derechos, y un acuerdo para la ampliación de 1.950 becas del programa de Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) con el fin de seguir acompañando el cuidado de niños y niñas de 45 días a 4 años.

"En un momento difícil, donde no recibimos ningún apoyo del Gobierno Nacional, queremos agradecerle al gobernador Axel Kicillof por la articulación permanente. En el Gobierno de la Comunidad queremos estar junto a nuestros jóvenes y generar las condiciones para que puedan ser protagonistas de lo que viene", destacó Otermín. Más oportunidades para jóvenes En toda la provincia de Buenos Aires, el Programa Envión cuenta con 600 sedes y acompaña a más de 76 mil jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Con el objetivo de promover su inclusión en el ámbito laboral y educativo, a lo largo de cada año se organizan capacitaciones, talleres y actividades recreativas. En Lomas hay 15 sedes que incluyen a más de 2 mil chicos y chicas. Literatura, arte, manualidades, derechos humanos, ambiente, educación sexual integral, danza, deportes y oficios son algunos de los talleres que se desarrollan en los distintos barrios. En el verano están disfrutando de las piletas del Parque de Albertina y de jornadas recreativas en espacios públicos de la ciudad.

