Lomas: hicieron un encuentro de educación sexual integral para jóvenes

Lomas de Zamora fue sede del encuentro provincial "ESI con Amigues" en el que más de mil jóvenes de diferentes municipios presentaron las producciones realizadas a lo largo del año en temáticas como la educación sexual integral , diversidad , cuidados , salud , bullying , grooming y discursos de odio .

Durante la jornada en el Parque de Lomas , chicos y chicas del Programa Envión llevaron afiches, murales, videos, juegos de mesa y contenidos digitales para reflejar la importancia de la Ley de Educación Sexual Integral y multiplicar los conocimientos en sus barrios, clubes y organizaciones.

Organizado en conjunto por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia , el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Municipio de Lomas , el encuentro incluyó talleres sobre métodos anticonceptivos , show de freestyle, un mural colectivo, stands de diferentes áreas locales y propuestas lúdicas orientadas a promover prácticas sexuales basadas en el consentimiento y el cuidado de la salud sexual y reproductiva .

Jóvenes de Lomas, Almirante Brown, San Vicente, Florencio Varela, Berisso, San Martín, Chascomús, Ensenada, Azul, General Rodríguez, Moreno, Navarro y Punta Indio compartieron una jornada en la que se llevaron información y nuevas herramientas para construir vínculos igualitarios y libres de violencias.

encuentro esi lomas5 Participaron autoridades locales y provinciales.

"A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde Milei desfinanció la ESI, en la provincia de Buenos Aires aún tenemos Educación Sexual Integral. Este programa existe porque queremos que los jóvenes nos digan cuáles son los temas que les parecen más importantes para seguir trabajando", destacó la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz.

El encuentro también contó con la presencia de la ministra de Ambiente de la Provincia, Daniela Vilar; la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos; y la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik.

Talleres en instituciones de Lomas de Zamora

A lo largo de este año, la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades del Municipio organizó talleres escuelas y clubes con el objetivo de prevenir las violencias y construir vínculos respetuosos.

En las escuelas presentaron un cuadernillo sobre la violencia de género para que estudiantes y docentes lo usen como material pedagógico. Qué es un femicidio y cómo impacta en nuestras vidas cotidianas, cuándo nace y de dónde viene el lema Ni Una Menos, cuáles son sus reclamos y cual es la deuda pendiente de la democracia fueron algunos de los contenidos.

Mientras que en el Club Temperley hicieron un taller de prevención de violencias en los vínculos para promover reflexiones sobre las relaciones saludables basadas en el respeto, la igualdad y el cuidado mutuo. Por su parte, las jugadoras y entrenadoras del Club Banfield participaron de un taller sobre racismo y discriminación a raíz de los comentarios que sufrieron durante un partido amistoso.