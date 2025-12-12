Lomas: 6 mil estudiantes le dijeron no al bullying

Es el segundo año del programa Lomas contra el Bullying.

Por segundo año consecutivo, en Lomas de Zamora se desarrollaron acciones para prevenir el bullying con la participación de miles de estudiantes y docentes que participaron de diferentes actividades impulsadas por el Municipio.

Lomas contra el Bullying es el nombre del programa que genera espacios de escucha y reflexión con el objetivo de promover el respeto, la empatía y la convivencia. A lo largo del año se organizaron talleres para 6 mil estudiantes en más de 120 establecimientos educativos de diferentes niveles.

lomas contra bullying2 Chicos y chicas tuvieron actividades lúdicas para identificar situaciones de bullying. Guiados por especialistas en la temática, los chicos y chicas tuvieron actividades lúdicas para identificar situaciones de bullying y reconocer cuáles son las palabras o acciones que pueden provocar dolor y tristeza en las personas. Es importante saber que la violencia no es sólo agresión física, ya que también incluye insultos, apodos, burlas, humillaciones, ignorar a alguien, inventar historias falsas y contar intimidades.

Los estudiantes también reflexionaron sobre los vínculos en el mundo digital y los conflictos que pueden generarse en las redes sociales. Los encuentros organizados por la Secretaría de Educación tuvieron el objetivo de generar un ambiente de compañerismo y solidaridad en el que todas y todos se sientan seguros, respetados y conscientes de los riesgos y daños que causan las difamaciones y agresiones. El programa incluyó espacios de diálogo con las familias y mesas de trabajo junto a docentes y directivos.

Actividades contra el bullying en el Teatro de Lomas En el Teatro del Municipio se hicieron 4 funciones de la obra "En Giros", una pieza dramática que busca generar conciencia sobre diversas formas de violencia. A la sala de Manuel Castro 262 asistieron 40 instituciones. También se organizaron charlas para unos mil docentes junto a María Zysman, licenciada en psicopedagogía, fundadora y presidenta de Libres de Bullying, una asociación civil que hace 30 años ofrece a la comunidad herramientas para prevenir, detectar e intervenir en situaciones de bullying y ciberbullying. Los participantes incorporaron conocimientos para fortalecer la convivencia escolar y construir espacios de respeto y convivencia.

