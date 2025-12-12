viernes 12 de diciembre de 2025
12 de diciembre de 2025
Prevención.

Lomas: 6 mil estudiantes le dijeron no al bullying

El Municipio organizó talleres en más de 120 establecimientos educativos para promover el respeto, la empatía y la convivencia.

Es el segundo año del programa Lomas contra el Bullying.

Por segundo año consecutivo, en Lomas de Zamora se desarrollaron acciones para prevenir el bullying con la participación de miles de estudiantes y docentes que participaron de diferentes actividades impulsadas por el Municipio.

Lomas contra el Bullying es el nombre del programa que genera espacios de escucha y reflexión con el objetivo de promover el respeto, la empatía y la convivencia. A lo largo del año se organizaron talleres para 6 mil estudiantes en más de 120 establecimientos educativos de diferentes niveles.

Recorrida junto a chicas y chicos de la Primaria N°34.
Chicos y chicas tuvieron actividades l&uacute;dicas para identificar situaciones de bullying.

Chicos y chicas tuvieron actividades lúdicas para identificar situaciones de bullying.

Guiados por especialistas en la temática, los chicos y chicas tuvieron actividades lúdicas para identificar situaciones de bullying y reconocer cuáles son las palabras o acciones que pueden provocar dolor y tristeza en las personas. Es importante saber que la violencia no es sólo agresión física, ya que también incluye insultos, apodos, burlas, humillaciones, ignorar a alguien, inventar historias falsas y contar intimidades.

Los estudiantes también reflexionaron sobre los vínculos en el mundo digital y los conflictos que pueden generarse en las redes sociales. Los encuentros organizados por la Secretaría de Educación tuvieron el objetivo de generar un ambiente de compañerismo y solidaridad en el que todas y todos se sientan seguros, respetados y conscientes de los riesgos y daños que causan las difamaciones y agresiones. El programa incluyó espacios de diálogo con las familias y mesas de trabajo junto a docentes y directivos.

Actividades contra el bullying en el Teatro de Lomas

En el Teatro del Municipio se hicieron 4 funciones de la obra "En Giros", una pieza dramática que busca generar conciencia sobre diversas formas de violencia. A la sala de Manuel Castro 262 asistieron 40 instituciones.

También se organizaron charlas para unos mil docentes junto a María Zysman, licenciada en psicopedagogía, fundadora y presidenta de Libres de Bullying, una asociación civil que hace 30 años ofrece a la comunidad herramientas para prevenir, detectar e intervenir en situaciones de bullying y ciberbullying. Los participantes incorporaron conocimientos para fortalecer la convivencia escolar y construir espacios de respeto y convivencia.

