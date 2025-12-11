Hicieron más de 300 obras e intervenciones en escuelas de Lomas

Para fortalecer la educación pública en Lomas de Zamora , el Municipio hizo más de 300 obras e intervenciones en escuelas de los distintos barrios.

En el Polo Educativo del Barrio Nueva Esperanza, en Santa Catalina , junto al Gobierno de la Provincia comenzó la construcción de una escuela secundaria que tendrá 6 aulas, dependencias administrativas y un espacio de usos múltiples. En el barrio, que hasta 2023 no tenía ninguna escuela, ya funciona el Jardín de Infantes N°952 donde este año egresó una segunda promoción. El objetivo final es tener una primaria para que el Polo Educativo esté completo y se sigan cumpliendo los sueños de las familias y vecinos que se organizaron para pedir las obras.

"En Nueva Esperanza viven más de 2.500 familias y nuestro compromiso es claro: que cada estudiante pueda hacer toda su trayectoria educativa en su barrio, sin barreras y con igualdad de oportunidades. La educación pública no es un gasto, es la inversión más grande que podemos hacer en el futuro de nuestras pibas y pibes, y en la esperanza de cada barrio de Lomas", destacó el secretario de Educación, Darío Spampinato.

Otro de los proyectos destacados es la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Especial N°508 de Albertina con un total de 6 aulas, 4 talleres, 3 gabinetes (incluido uno de kinesiología), biblioteca, SUM y dependencias administrativas y de servicio. La escuela, que actualmente comparte edificio con la Primaria N°96, tendrá en el próximo ciclo lectivo un lugar propio con todas las comodidades para el desarrollo de las clases destinadas a 200 estudiantes con discapacidad .

Nuevas aulas, equipos y arreglos en escuelas de Lomas

En la Técnica N°7 de Banfield están transformando el subsuelo en un nuevo espacio educativo y tecnológico compuesto por un estudio de cine y fotografía, una sala equipada con impresoras 3D, sala de proyección, 2 aulas nuevas y baños para estudiantes, docentes y personas con discapacidad. Con estos trabajos se ampliará la capacidad de la institución y la formación de los estudiantes en disciplinas vinculadas a la producción audiovisual y la innovación tecnológica. Allí también funcionará la Escuela de Medios Audiovisuales del Municipio (EMMA).

Mientras que en la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM) renovaron por completo el sistema de calefacción con 12 nuevas calderas, concretando una obra muy esperada por alumnos, docentes, cooperadora y el centro de estudiantes. También sumaron equipamiento tecnológico para las aulas de informática.

Reparación de cubiertas para evitar filtraciones en la Secundaria N°75 de San José; reparación de baños y pintura en la Primaria N°47 y Secundaria N°66 de Temperley; y nuevo servicio de gas para garantizar el funcionamiento del comedor y la calefacción en la Secundaria N°35 de Santa Catalina son algunas de las intervenciones que se hicieron este año junto con reparaciones de aulas, cocinas, techos, ventanas, escaleras, baños y mejoras en las instalaciones eléctricas.