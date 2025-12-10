Un docente de Lomas de Zamora corrió en su primer rally en moto y se lució en la pista

Emilio Mendoza , docente de Lomas de Zamora , cumplió su sueño de correr su primer rally en moto a sus 42 años y sorprendió con un gran rendimiento en la carrera. Terminó segundo en su categoría y se dio el gusto de llevarse una victoria.

El profesor de Historia es un apasionado de los viajes y las motos. De hecho, hace seis años se propuso recorrer Latinoamérica en ese rodado y vivió todo tipo de aventuras. Al retomar su trabajo como docente, decidió animarse a correr un rally en moto. No sólo lo logró, sino que tuvo un desempeño destacado.

Emilio participó del Rally de Arroyo Seco , en la provincia de Santa Fe. La acción tuvo lugar el sábado y el domingo con 12 pruebas especiales. El docente lomense estuvo en el podio en todas ellas.

“ En diez terminé en segundo lugar, en una terminé en primer lugar y en una terminé en tercer lugar. Me di el gusto de ganar una. La experiencia fue muy buena, terminé con un segundo puesto en mi categoría, que es Moto 3 . Y en la tabla general, que incluye todas las motos y cuatriciclos, en el puesto 8 de 16 competidores”, detalló Emilio en diálogo con La Unión .

El docente de Lomas se lució en el rally: "El sueño está cumplido"

rally El docente de Lomas terminó segundo en su categoría.

Emilio contó que “el sábado se corrió toda la tarde con mucho calor” y que la jornada fue muy agotadora, ya que “son cinco horas de competencia”, prácticamente sin descanso entre una prueba y la otra. “Cuando uno llega, no descansa, sino que se pone a hacer mecánica, lubricar cadenas, reponer combustible y todos los trabajos de mantenimiento de la moto para volver a largar. Una barrita de cereal y a la ruta de nuevo”, explicó.

Su rendimiento superó sus propias expectativas. El profesor de Lomas sólo se había propuesto correr. El gran nivel en la pista lo hace dudar: ¿se anima a competir de nuevo? “Fue todo un éxito porque el objetivo era simplemente terminar o hacer la mayor cantidad de etapas, y pude hacerlo bien e incluso hacer la diferencia, y poder manejar más tranquilo las últimas etapas, sabiendo que ya estaba asegurado el segundo puesto porque era difícil que me pudieran descontar el tiempo que había sacado”, señaló Emilio.

Por ahora, el docente disfruta lo logrado: “Estoy muy contento de tener este resultado y ahora con un poco de incertidumbre de saber si vamos a continuar por este camino o si fue sólo una experiencia y quedó acá. Lo cierto es que el sueño está cumplido”.

El apoyo incondicional de sus alumnos

emilio mendoza docente Emilio, el profesor de Lomas que corrió su primer rally en moto.

En su cuenta de Instagram @xlasvenasdeamericalatinaenmoto, Emilio comparte todas las actividades que realiza con su moto. Además de dar a conocer su proyecto, también le sirve como un nuevo canal para vincularse con sus alumnos, quienes le dieron todo el apoyo en el rally.

“Estuve viendo algunos comentarios en redes donde me daban aliento, e incluso se habían enterado por la nota anterior del Diario La Unión. El ‘vamos profe’ o ‘miralo al profe’, ‘sobra piloto’, ‘ahora que estás contento, podés aprobarnos’. También hubo palabras de aliento de parte de muchos colegas, algunos que conocían este otro costado y otros que se fueron enterando”, contó Emilio sobre la reacción de los estudiantes y demás docentes.

El tiempo dirá cómo sigue la aventura del profesor de Lomas. En charla con este medio, sostuvo que quería demostrar que “no hay edad para intentar cumplir los sueños”. A sus 42 años, Emilio dio una lección de vida importantísima.